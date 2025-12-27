Cienfuegos sigue soñando con la post-temporada

Islay Sotolongo será el escogido para hoy por Yoandri Moya. /Foto: Boris Luis Cabrera Acosta

Después de que las novenas de los Elefantes de Cienfuegos y los Cocodrilos de Matanzas dividieran honores en los dos primeros enfrentamiento entre ellos en la Atenas de Cuba ,este viernes en el primero de los tres juegos a efectuar en el Cinco de Septiembre, de Cienfuegos los locales salieron victoriosos.

Con efectivo pitcheo de lanzador Islay Sotolongo que en ocho entradas y un tercio toleró cinco carreras ruto de 13 imparables, Cienfuegos consiguió ganar el primero de los tres desafíos a efectuar con los yumurinos en casa.

De tal manera el enfrentamiento particular favorece a los paquidermos dos a uno. Los cienfuegueros marcaron primero una anotación en capitulo apertura ,los yumurinos se fueron arriba dos a una en el tercero , favorable para los de la Atenas de cuba se mantuvo el juego hasta el cierre del sexto episodi,o donde los paquidermos se revelaron fabricando seis anotaciones para poner el desafío siete a dos fruto de dos dobles e igual cifra de cuadrangulares de Erisbel Arruebaruena y José Manuel Oramas.

Todavía sin renunciar a la postemporada los discretos elefantes continúan batallando contra todos los pronósticos por incluiste entre los ocho equipos a postemporada,