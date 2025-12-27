Perlavisión

Cienfuegos sigue soñando con la post-temporada

PorPrimitivo González Prado

Islay Sotolongo será el escogido para hoy por Yoandri Moya. /Foto: Boris Luis Cabrera Acosta

Después de que las novenas de los Elefantes  de Cienfuegos y  los Cocodrilos  de Matanzas  dividieran honores en los dos primeros enfrentamiento entre ellos en la Atenas de Cuba ,este viernes en el primero de los tres  juegos a efectuar en el  Cinco de Septiembre,  de  Cienfuegos los locales salieron victoriosos.

Con efectivo pitcheo  de lanzador Islay Sotolongo que en ocho entradas  y un tercio toleró cinco carreras  ruto de  13 imparables, Cienfuegos consiguió  ganar el primero de los tres desafíos a efectuar  con los yumurinos en casa.

De tal manera el enfrentamiento particular favorece a los paquidermos dos a uno. Los  cienfuegueros  marcaron  primero una anotación en capitulo apertura  ,los yumurinos se  fueron arriba dos a  una en el  tercero , favorable para los de la Atenas de  cuba se mantuvo el juego  hasta el  cierre del sexto episodi,o donde los paquidermos se revelaron fabricando seis anotaciones para poner el desafío siete a  dos  fruto de  dos dobles  e igual  cifra de  cuadrangulares de  Erisbel Arruebaruena  y José Manuel Oramas.

Todavía  sin renunciar a la postemporada  los discretos elefantes  continúan batallando  contra todos los pronósticos por incluiste  entre los ocho  equipos a postemporada,

