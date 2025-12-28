Cienfuegos vence a Matanzas y mantiene viva la aspiración de incluirse en los Play Off

Los Elefantes de Cienfuegos mantuvieron vivas sus aspiraciones de clasificar a la post- temporada luego de vencer en el estadio «5 de Septiembre» a los Cocodrilos de Matanzas ocho carreras por seis.

Un racimo de seis anotaciones en el sexto inning puso delante a los sureños, entrada en la que Erisbel Arruebarruena disparó cuadrangular y Erick Acevedo (el mejor de los paquidermos hoy a la ofensiva) trajo con doble al jardín central a tres corredores para el home.

Los discípulos de Yoandri Moya abrieron con una carrera el marcador en el primer inning, Matanzas igualó en el segundo, y se fue arriba en el tercero.

Un triple de Acevedo y fly de sacrificio al jardín derecho de Luis Vicente Mateo empató el partido al cierre del primer tercio.

Hermes González trabajó en la lomita de los Elefantes hasta el sexto capítulo, luego José Carlos Sarría de relevo lanzó hasta el octavo (se anotó su quinta victoria)y cedió la pelota a Kevin Hernández, quien completó los dos últimos outs de esa entrada y los tres del noveno para apuntalar el triunfo y sumar su segundo punto por juego salvado.

Los Cocodrilos abrieron con Brayan Reyes, pero saltó del montículo en el mismo primer inning, luego Luis Hernández caminó durante cinco entradas, al rescate vino Noervys Entenza, pero apenas dominó a un bateador (cargó con el revés). Otros dos lanzadores tuvieron que venir a sofocar la rebelión cienfueguera en el sexto.

Cienfuegos deberá esperar por el resultado del juego sellado entre Pinar del Río y Holguín, que se jugará este lunes. Una derrota de los pinareños pondrá a los Elefantes en los Play Off. De lo contrario, pasarán los Vegueros entre los ocho clasificados.