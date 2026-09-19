Béisbol: Preselección cubana Sub-23 se prepara en Cienfuegos rumbo al Mundial de Nicaragua

La preselección del equipo Cuba de béisbol categoría Sub-23, de donde saldrá la novena antillana que participará en el Campeonato Mundial de noviembre en Nicaragua, desarrolla esta semana una base de entrenamiento en el estadio 5 de Septiembre de Cienfuegos.

La plantilla está integrada por 45 atletas, con representación de todas las provincias del país, excepto Guantánamo y Ciego de Ávila.

Estrategia de preparación

El metodólogo nacional de la categoría Sub-23, Alain Álvarez Moya, explicó que se decidió iniciar la preparación en Cienfuegos y continuar la próxima semana en el Latinoamericano, donde se prevén topes con las selecciones de Mayabeque, Artemisa e Isla de la Juventud. Posteriormente, se dará seguimiento durante la Serie Nacional y se convocará un concentrado previo al evento mundial.

Álvarez Moya subrayó que se busca implementar un trabajo colegiado, integrando a técnicos y directores de varias provincias con buenos resultados en series nacionales, para perfeccionar detalles en la preparación de los atletas.

Por su parte, el director del equipo, el capitalino Guillermo Carmona, expresó sentirse comprometido y satisfecho con la tarea de conducir al conjunto cubano en el Mundial de Nicaragua. Destacó que en esta primera semana se ha logrado cohesión y que la labor conjunta con otros directores fortalece la preparación: “Estamos trabajando muy unidos, todos con la idea de aportar para que Cuba tenga un buen resultado en el campeonato mundial”.

Topes con equipos de la Serie 65

Como parte de la preparación, la preselección Sub-23 sostuvo partidos con los Elefantes de Cienfuegos y los Leopardos de Villa Clara, ambos en ruta hacia la Serie 65, que comenzará el próximo 4 de octubre.

Yoandy Moya, mentor de los Elefantes señaló que, aunque no pudo emplear la alineación prevista por ausencias y problemas de salud de algunos jugadores, los encuentros resultaron muy útiles. La nómina definitiva de Cienfuegos se dará a conocer este viernes a las 2:00 p.m. en el Hotel Deportivo.

En tanto, Ramón Moré, director de Villa Clara, aseguró que el equipo está listo y motivado para la Serie 65, y que estos topes han sido el complemento que faltaba en su preparación.

Próximos pasos

La próxima semana, la base de entrenamiento tendrá como epicentro el Coloso del Cerro, el Latinoamericano, donde se maneja la posibilidad de enfrentar a las novenas de Mayabeque, Artemisa, Industriales y hasta los Cocodrilos de Matanzas.