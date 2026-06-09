Buena acogida en Cuba a nuevos clones de boniato de Cienfuegos

Agricultores de varios cooperativas de producción, y entidades estatales en Cuba, manifestaron su interés en los nuevos clones de boniato obtenidos en la finca Punta La Cueva, de la provincia de Cienfuegos, con el respaldo de investigadores de altos centros de investigación y universidades.

Se trata del experimento desarrollado allí para obtener réplicas de esa vianda en los tipos B-20, B-30 y el B-60, ésta último con el mejor comportamiento para las condiciones climáticas y de suelo.

Hasta el momento el estudio en los prototipos del uno al siete, obtiene mejores resultados en las versiones cuatro y seis del tubérculo, con un rendimiento superior a 25 toneladas por hectárea.

Emilio Bermúdez Cuellar, propietario de la granja, detalló a la Agencia Cubana de Noticias que luego de un primer trabajo periodístico sobre el tema le llamaron campesinos de casi todas las provincias para garantizar sus clones, y venir a recogerlos según la disponibilidad del transporte y el combustible.

“En poco menos de un mes -aseguró- vinieron varios productores a Punta La Cueva, en especial una representación del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT), que prepara tres bancos de semilla, y son de los más avanzados en el cultivo de sus propias simientes.

Dijo que en áreas de la Faisanera en la serranía del municipio cienfueguero de Cumanayagua el EJT ya tiene montado los primeros sembrados de las variedades de esa vianda.

“Esto es lo más importante: multiplicar estos clones y además quienes vienen a la finca se llevan la nueva experiencia en la tecnología”.

También acudieron productores de Abreus, así como Jesús Sidrón de la finca El Guayabal, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Luis Pérez Lozano, de la cabecera provincial.

El Máster en Ciencias Alfredo Morales, del Instituto de Investigación de Viandas Tropicales, -líder del proyecto- dirige el estudio para la reproducción de boniatos, con apoyo para la validación de especialistas de la Universidad de Cienfuegos (UCf).

También resulta valioso el respaldo de la propia granja sureña, que en los últimos años se convirtió en aula anexa de la UCf.

Entre las ventajas de las nuevas plantaciones se encuentra su capacidad de desarrollar bulbos de más de 200 gramos en 120 días, con una calidad óptima para el consumo humano.

Pudo comprobarse que ese batata es muy resistente al Tetuán (Cylas formicarius Fab.), una de las plagas más extendidas, y con grandes pérdidas por infestación sobre ese renglón viandero en el país.

Las observaciones realizadas por Bermúdez Cuellar in situ le permitieron corroborar que esta variedad soporta la sequía por más de 10 días, y aún se mantiene lozano.

Asimismo confirmó que las siembras del tubérculo no requieren de fertilizantes químicos, y solo demanda de materia orgánica obtenida en esa finca agroecológica.

Los clones se entregan además de forma gratuita a entidades y productores, a fin de contribuir al autoabastecimiento alimentario de la población.