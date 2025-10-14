Informan sobre reprogramación de cajitas decodificadoras en Villa Clara y municipios de Lajas y Cruces

Las autoridades de RadioCuba en la provincia de Villa Clara advirtieron a todos los ciudadanos interesados en ver la televisión digital terrestre que deben efectuar una reprogramación de sus “cajitas decodificadoras”. Lo anterior debido a la instalación de un nuevo transmisor que fue donado por China.

En una publicación en su perfil en Facebook, Pablo Morales Concepción, director Territorial de Control del Ministerio de las Comunicaciones en Cienfuegos, precisó que en la provincia del centro sur de Cuba, esta señal se podrá tener en los municipios de Cruces y Lajas, por lo cual en esas zonas se debe reprogramar la caja decodificadora para poder sintonizar el canal 14.

El novedoso equipamiento promete mejorar la cobertura y calidad de la televisión digital estándar.

Los usuarios deben realizar la reprogramación para poder sintonizar correctamente el canal 14. Sin embargo, se mantendrá la transmisión simultánea de los canales 13 y 14 durante los próximos días para facilitar la transición.

El nuevo transmisor, que tiene mayor potencia y cobertura, permitirá una señal más estable y de mejor calidad en Santa Clara y las áreas aledañas.

El funcionario hizo referencia a las declaraciones de Alfredo Cárdenas, director de Radio Cuba en Villa Clara, quien aseguró que cualquier persona que enfrente dificultades con la reprogramación puede comunicarse a los números 42206157 o 42208311 para obtener asistencia técnica.

Paso a paso para reprogramar la caja decodificadora

🔹La reprogramación de la caja decodificadora es un proceso sencillo que consiste en realizar un nuevo escaneo de canales para ajustar el dispositivo a la señal de TV digital mejorada. A continuación, te ofrecemos una guía general para hacerlo:

🔹Enciende el televisor y la caja decodificadora.

🔹Accede al menú de configuración de la caja presionando el botón Menú en el control remoto.

🔹Busca la opción de Escaneo de canales o Búsqueda automática y selecciona TV digital.

🔹Inicia el escaneo de canales y espera a que termine el proceso (esto puede tardar unos minutos).

🔹Una vez finalizado, cambia al canal 14 para verificar la señal.

🔹Si la señal no mejora, repite el escaneo y verifica que la antena esté bien conectada.