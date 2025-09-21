Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

Agricultores de Cienfuegos apoyan siembra de caña en actividades por aniversario de Congreso Campesino en Armas

PorFrank Losa Águila

Sep 21, 2025 #campesinos, #Cienfuegos

Clareaba el día y ya algunos de los trabajadores se adentraban en los surcos. La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), 21 de septiembre, entidad que tributa a la empresa azucarera Antonio Sánchez, del municipio de Aguada de Pasajeros fue el predio elegido para plantar la dulce gramínea. Correspondiente a la variedad Cuba 68323, se prevé que tenga excelente rendimiento en el proceso del corte, en febrero del 2027.

Campesinos de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Pedro Filgueiras Solís y Félix Edén Aguada apoyaron la jornada de trabajo voluntario, efectuada en saludo al 67 aniversario del Congreso Campesino en Armas y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 65 aniversario de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Pese al intenso calor, se cumplió la meta proyectada con el esfuerzo de mujeres y hombres, integrantes de la organización de masas que representa a los cooperativistas, campesinos y sus familiares, aunados en la misión de consumar la política agraria de la Revolución.

Luego de la faena, con la presencia de Elizabeth Cabrera Villivá, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, acompañada de Yazmín Jiménez Álvarez, presidenta de la ANAP en la provincia de Cienfuegos, representantes de organismos y empresas con vínculos laborales afines se realizó un acto en el que se reconoció a las cooperativas y cooperativistas más destacados en su quehacer productivo.

A la par de esta actividad sesionó el pleno municipal del PCC en Abreus, en el mismo se congratuló a 9 campesinos de esa localidad, gestores de calidad en el uso de la tierra para obtener más alimentos para la población, desde una perspectiva orientada a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

Entrada relacionada

Béisbol Cienfuegos

La Pelota ⚾️ Gallos logran su primer triunfo ante los Elefantes

Sep 20, 2025 Redacción Perlavisión
Cienfuegos

Fallece en accidente de tránsito Primera Secretaria del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Cruces

Sep 20, 2025 Redacción Perlavisión
Cienfuegos Economía Video

📹 – Comienza en Cienfuegos curso de habilitación para torcedores

Sep 20, 2025 Frank Losa Águila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión