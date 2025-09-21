Clareaba el día y ya algunos de los trabajadores se adentraban en los surcos. La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA), 21 de septiembre, entidad que tributa a la empresa azucarera Antonio Sánchez, del municipio de Aguada de Pasajeros fue el predio elegido para plantar la dulce gramínea. Correspondiente a la variedad Cuba 68323, se prevé que tenga excelente rendimiento en el proceso del corte, en febrero del 2027.

Campesinos de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), Pedro Filgueiras Solís y Félix Edén Aguada apoyaron la jornada de trabajo voluntario, efectuada en saludo al 67 aniversario del Congreso Campesino en Armas y el Centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el 65 aniversario de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Pese al intenso calor, se cumplió la meta proyectada con el esfuerzo de mujeres y hombres, integrantes de la organización de masas que representa a los cooperativistas, campesinos y sus familiares, aunados en la misión de consumar la política agraria de la Revolución.

Luego de la faena, con la presencia de Elizabeth Cabrera Villivá, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el territorio, acompañada de Yazmín Jiménez Álvarez, presidenta de la ANAP en la provincia de Cienfuegos, representantes de organismos y empresas con vínculos laborales afines se realizó un acto en el que se reconoció a las cooperativas y cooperativistas más destacados en su quehacer productivo.

A la par de esta actividad sesionó el pleno municipal del PCC en Abreus, en el mismo se congratuló a 9 campesinos de esa localidad, gestores de calidad en el uso de la tierra para obtener más alimentos para la población, desde una perspectiva orientada a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.