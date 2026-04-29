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Campesinos cienfuegueros también demostrarán su protagonismo en desfile por el 1ro de Mayo

PorMarcia Silva Llano

Abr 29, 2026 #1 de Mayho, #campesinos, #Cienfuegos

Unos 500 campesinos de la cabecera provincial confirman ya su participación para representar a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) de Cienfuegos en el desfile por el Primero de Mayo, este viernes en la plaza de actos junto a los trabajadores sureños.

Liudmila Rodríguez Jiménez, miembro del Buró Provincial de la ANAP aseguró a la Radio que en alianza con los obreros, los cooperativistas cienfuegueros patentizarán su disposición para defender la Revolución ante cualquier agresión imperialista, rechazarán el bloqueo económico que afecta la producción de alimentos y mostrarán con creatividad logros y empeños en su misión con el pueblo.

Agregó la dirigente campesina, que una amplia representación de los más de 22 mil afiliados a la organización desfilarán también en todos los municipios y consejos populares, en esta ocasión, con el orgullo de saberse ganadores de la sede del acto nacional por el aniversario 65 de la constitución de la ANAP y por estar presentes en el movimiento Mi firma por la Patria.

La conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores también tendrá lugar en cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios de la ANAP en Cienfuegos,  durante la movilización de las familias, ancianos e infantes hasta las plazas martianas, donde se reunirán para celebrar la fecha del proletariado mundial.

Por Marcia Silva Llano

Licenciada en Filología. Periodista en Radio Ciudad del Mar.

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