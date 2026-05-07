Cienfuegos celebra jornada por Día Mundial de la Enfermería con énfasis en cuidados maternos y neonatales respetuosos

Intercambios científicos, homenaje a los profesionales con valiosa trayectoria en la profesión y el fomento del programa de cuidados maternos y neonatales respetuosos sobresalen en el plan de actividades en la provincia de Cienfuegos en saludo al Día Mundial de la Enfermería, que se festeja cada 12 de mayo.

Durante su intervención en el programa El Triángulo de la confianza, de Radio Ciudad del Mar, la Máster en Ciencias Damilsy Sevajanes Pérez, jefa de la Sección Provincial de Enfermería, informó que organizan actividades científicas como talleres y plenarias, matutinos especiales y acciones de orientación vocacional, realizarán el recorrido de la bandera por el aniversario 50 de la Sociedad Cubana de Enfermería, la más grande de su tipo en el sistema de salud en el país.

El lema oficial del Día Internacional de la Enfermería 2026 es “Nuestras enfermeras(o), nuestro futuro, nuestra enfermera(o) empoderadas salvan vidas” y resume la esencia de la profesión, la cual representa el 59 por ciento del sector sanitario en el mundo.

Las actividades se extenderán hasta el 3 de junio, Día de la Enfermería Cubana, que recuerda el nacimiento de Victoria Brú Sánchez, enfermera oriunda de La Habana quien falleció en Cienfuegos en el ejercicio de su profesión durante la epidemia de influenza de 1918, víctima de la enfermedad, a los 42 años.

El tema central de la jornada es la implementación del programa de cuidados maternos y neonatales respetuosos, que funciona desde la Atención Primaria de Salud hasta la Atención Secundaria y busca garantizar una experiencia placentera a la madre y su bebé durante el embarazo, parto y posparto.

“Buscamos que la mujer adquiera conocimientos y autonomía para decidir, con una comunicación adecuada durante todo el proceso del parto”, afirmó la doctora en Ciencias Dayamí Díaz Hurtado, jefa del grupo provincial de Cuidados Maternos Neonatales Respetuosos.

Subrayó que gracias al sistema nacional de salud, Cuba garantiza que el ciento por ciento de los partos sean institucionales, un privilegio que permite entornos seguros y libres de prácticas riesgosas.

Por su parte, el Licenciado en Enfermería Camilo Rodríguez Pérez, jefe del Departamento de Enfermería del hospital general universitario “Doctor Gustavo Aldereguía Lima”, informó que la institución fue sede de un taller nacional sobre los cuidados maternos y neonatales respetuosos. “Somos abanderados en el país en este programa. Implementamos el contacto piel a piel desde el nacimiento, el acompañamiento del padre y todos los cuidados del recién nacido sobre la madre. Es un reto para el personal de Enfermería, pero muy gratificante ”, señaló Rodríguez.

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