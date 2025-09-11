Perlavisión

Microislas generan electricidad en Cienfuegos, aporte decisivo de trabajadores eléctricos para recuperar SEN

PorJorge Domínguez Morado

Sep 10, 2025

Luego de la caída este miércoles del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) la provincia de Cienfuegos comenzó a trabajar en función de la creación de microislas para brindar servicio a los puntos vitales.

De acuerdo con reportes de la Empresa Eléctrica en sus perfiles en redes sociales, apenas ocurrió la avería arrancaron una «microisla» con la central de generación distribuida de Junco Sur, la cual favoreció entregar energía a los hospitales.

Actualmente se encuentran generando dos microsistemas: Junco Sur y 40 Motores-Fuel Yaguaramas – Fuel Cruces.

A las 20:00 horas, contaban con servicio 34 circuitos, con 43 MW de generación.

Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, informó en su perfil en Facebook que «Ya nos encontramos en «subsistema», tras lograr la interconexión con la provincia de Matanzas. Esta conexión ha sido vital para contribuir a la arrancada de Energas Varadero, un eslabón fundamental para el posterior encendido de la termoeléctrica Antonio Guiteras.»

«Ante la contingencia en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), nuestros profesionales y técnicos de la UNE demostraron su capacidad técnica, preparación y compromiso», escribió el dirigente.

A la par de los trabajos para revitalizar el SEN, la Empresa Eléctrica ha estado explicando en sus mensajes que «una vez restablecido el servicio se debe conectar paulatinamente los equipos, empezar por las luces esperar unos minutos para conectar otro equipo. Dejar de último refrigeradores y equipos de clima. Al estar generando en islas corremos el riesgo de desconexiones temporales de dichas microislas».

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

