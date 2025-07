Etecsa llega a sus 31 años de creada, en Cienfuegos sigue apostando al desarrollo de las telecomunicaciones

Este cuatro de julio se cumplen 31 años de la inscripción de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) en el Registro de Asociaciones Económicas de la Cámara de Comercio de esta isla caribeña. Y hasta la sede de la división territorial en Cienfuegos nos llegamos para compartir con uno de sus fundadores. Hablamos con Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del departamento de operaciones, en diálogo, donde más que evocar las tres décadas de ETECSA, indagamos en algunos de los retos de esta entidad en el complejo escenario que vive el país, de complejas medidas comerciales que ha tenido que adoptar para sostener su red de servicios, y de los efectos del cerco económico del gobierno de Estados Unidos que gravitan también sobre las telecomunicaciones.

Periodista (P): A pesar de las circunstancias actuales, ¿sigue siendo Etecsa una empresa que apuesta al desarrollo? ¿Dónde se han ejecutado las inversiones este año en Cienfuegos?

Miguel Ángel (MA): «Es una realidad que la disponibilidad de dinero, de recursos para seguir el proceso inversionista, está muy difícil en estos momentos, está muy complicado. El proceso inversionista se ha ralentizado, creo que es la palabra más adecuada, pero Etecsa sigue haciendo inversiones.

«Hace muy pocos días en la provincia de Cienfuegos logramos sacar al aire una nueva frecuencia de 4G, la de 900, en la que hubo que hacer muy pocas inversiones desde el punto de vista de recursos, hubo que invertir dinero porque al final hay que comprar licencias para ponerla en servicio, pero fueron 57 sitios de ellos, 17 sitios de esta provincia que por primera vez tienen 4G desde que se puso la telefonía móvil. Es una inversión lo que sucede es que con muy pocos recursos, no es lo que quisiéramos, quisiéramos seguir poniendo radio base, quisiéramos seguir ampliando la telefonía fija».

«Tenemos en planes ejecutar una ampliación de datos en estos días en Cienfuegos, a partir de tarjetas que se compraron y que van a permitir a las personas tener Nauta Hogar en las casas, en algunos lugares que ni siquiera lo habíamos podido llegar».

«Seguimos preparando condiciones para cuando este momento pase, y sabemos que va a pasar, poder con más fuerza retomar las inversiones en la División Territorial».

P: Se unen también los embates de la situación energética.

MA: «Pero no nos cruzamos de brazos. Ahora mismo estamos en un proceso de instalación de nuevos bancos de batería, muy costosos, que van a permitir lograr en 20 sitios en la provincia, no tenemos para todos, lograr que el tiempo de duración del servicio, a partir de la prolongación de los apagones, sea un poquito mayor. No es que resuelvan totalmente el problema, pero nos ayudan a mejorar eso.

«Estamos trabajando también en el tema de la energía solar, con algunas Mipymes, para lograr instalar sistemas de energía fotovoltaica que nos permitan suplir la no existencia de los grupos electrógenos, porque además tenemos equipos de ese tipo en una situación muy compleja, a partir de las horas de funcionamiento, y entonces es realmente muy difícil».

«Hemos logrado disponer de ocho vehículos eléctricos para enfrentar al igual que el resto de las empresas del país, el complicado tema del combustible».

APUNTES Como resultado de la unificación de las Empresas Integrales de Comunicaciones de todo el país en una entidad de nuevo tipo, con capital mixto, cubano y extranjero, que respondía a las necesidades y urgencias de la difícil situación económica del país, en pleno período especial, el 4 de julio de 1994 la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba quedó inscrita en el Registro de Asociaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Cuba.