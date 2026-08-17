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Organizan en Cienfuegos segunda edición de Expoferia Con Manos de mujer

PorLuzdeibys González Forcades

Ago 17, 2026 #Cienfuegos, #Expoferia, #mujer

El próximo 20 de agosto, en la ciudad de Cienfuegos realizarán la segunda Expoferia denominada Con Manos de mujer, dedicada al aniversario 66 de la Federación de mujeres cubanas.

Mónica Sánchez Suárez del Villar, integrante de la comisión organizadora, explicó que la cita será en el Parque de la aduana y no en el bulevar de Cienfuegos, pues el nuevo espacio ofrece mejor accesibilidad al público y a las expositoras.

Aseguró que el talento femenino estará presente en cada muestra de artesanía, diseño de modas, la gastronomía y nuevos emprendimientos relacionados con la labor de las melipinocultoras integradas en una red nacional.

Las cienfuegueras del grupo Rumba Obbinisa, las del proyecto Mariposas y las del club de mujeres paracaidistas junto a las del Movimiento Sur-Sur también acudirán a la expoferia Con manos de mujer, el próximo jueves.

(Información de Radio Reloj)

Por Luzdeibys González Forcades

Licenciada en Educación. Periodista en Radio Ciudad del Mar. Corresponsal de Radio Progreso.

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