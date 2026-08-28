La Feria del Libro Cienfuegos 2026 abre sus puertas entre palabras y homenajes

El sol de la tarde se colaba entre las columnas de los portales donde se encuentra el mural del artista de la plastica Leonardo Soto de la Librería del bulevar cienfueguero cuando, en la intersección de Prado y boulevard comenzó a gestarse una de las citas culturales más esperadas del año. La 34 Feria Internacional del Libro y la Literatura, en su versión provincial, abrió sus puertas bajo el lema «Porque Leer es Crecer», convirtiendo el corazón de la Perla del Sur en un hervidero de letras, emociones y reencuentros.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de las máximas autoridades del territorio. Armando Carranza Valladares, secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, acompañados por Alicia Martínez Lecuona, Directora Provincial de Cultura, y Analay Juvier Águila, Directora Provincial del Libro y la Literatura. Juntos, compartieron el estrado con escritores, editores, libreros y un público ávido de historias.

La edición de este 2026 llega revestida de simbolismo. Dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, la Feria rinde tributo a su legado de batalla por la cultura y la educación. Como país invitado de honor, la hermana República de Rusia despliega lo mejor de su vasta tradición literaria, mientras que, en el ámbito local, la distinción recae en la escritora cienfueguera Magalis Ojeda Pozo, quien tuvo a su cargo las palabras de apertura. Con la voz firme y la emoción contenida el escritor Ian Rodríguez leyó las palabras de , Magalis Ojeda Pozo dirigidas a las personalidades, a los colegas escritores y, sobre todo, al pueblo cienfueguero, que llenaba el espacio con su calidez característica. «Nos place darles la bienvenida a esta Trigésimo Cuarta Edición de la Feria Internacional del Libro, en la ciudad del mar, nuestra Perla del Sur», inició, para luego recordar que la cita está dedicada, además de a Fidel, a dos figuras distinguidas del mundo del libro cubano: la poeta, narradora, ensayista y periodista Marilyn Bobes, y el historiador José Bell Lara.

Ojeda Pozo hizo un énfasis especial en la literatura rusa, «profunda y universal», que ha dejado «una huella imperecedera en la cultura y en la formación de generaciones de lectores». Con una enumeración que resonó en los presentes, citó a Pushkin, Tolstói, Dostoyevski, Chéjov, Gorki, Ajmátova y Shólojov, y subrayó que acercarse a sus obras «es también celebrar el poder de la lectura como puente entre nuestros pueblos y como camino de crecimiento espiritual».

La escritora conmovida, agradeció el reconocimiento a su obra y llamó a los asistentes a hacer de esta feria un espacio de diálogo y resistencia cultural. En cada página que hojeamos, en cada autor que escuchamos, estamos sembrando futuro, sentenció, mientras el público respondía con un prolongado aplauso que se fundía con el rumor de la ciudad.

Tras las palabras oficiales, la Feria dio inicio a su programación, que se extenderá durante varios días en diferentes sedes de la ciudad. Las casas de cultura, las librerías y los espacios al aire libre acogerán presentaciones de libros, paneles, talleres infantiles y lecturas de poesía.

La presencia de autores rusos, así como de escritores de otras provincias cubanas, promete enriquecer el debate en torno a la literatura contemporánea y clásica. Los más pequeños tampoco están olvidados: La jornada incluye actividades de fomento a la lectura, cuentacuentos y talleres de creación literaria, en sintonía con el lema de esta edición: Porque Leer es Crecer.

La tarde, que comenzó con el bullicio de los transeúntes curiosos y el aroma a libro nuevo, se fue llenando de conversaciones, dedicatorias y sonrisas. La Feria Internacional del Libro de Cienfuegos 2026 ya está en marcha, y con ella, la certeza de que, en esta ciudad, las palabras siempre encuentran un hogar.