Cienfuegos promoverá en foro de negocios cartera de oportunidades para inversiones en el turismo

La ciudad de Cienfuegos organizará los próximos días 9 y 10 de octubre el Foro de Negocios La Perla del Sur, un destino de oportunidades, evento que tiene como objetivo promover inversiones en el sector turístico e identificar nuevos negocios con la participación del sector no estatal y cubanos residentes en el exterior.

Casi un centenar de participantes entre ellos empresarios y diplomáticos de ocho naciones han confirmado su asistencia al encuentro que forma parte de las estrategias para insertar el turismo en las nuevas transformaciones económicas y sociales en la isla caribeña.

Yuneidis Pérez López, subdelegada al Ministerio de Turismo en Cienfuegos, adelantó que pondrán a disposición de los inversionistas seis proyectos bajo la modalidad de empresas mixtas y dos de comercialización y administración hotelera y mencionó entre esas instalaciones el complejo hotelero Rancho Luna-Faro Luna y la villa Guajimico.

Añadió que durante las dos jornadas del foro habrá presentaciones y ronda de negocios además de recorridos por lugares de interés.

«El primer día estaríamos exponiendo a todos los participantes y de manera virtual también las oportunidades de negocios de Gran Caribe, Islazul, Palmares, Servicios Médicos Cubanos y también hemos incorporado las oportunidades de desarrollo territorial municipal. El segundo día lo hemos destinado a hacer recorridos por lugares de interés vinculados a la cartera de oportunidades que estamos promoviendo».

Una mezcla de valores históricos, naturales y culturales resaltan en la provincia de Cienfuegos para posicionarse como uno de los destinos más atractivos del centro sur del archipiélago caribeño.

La capital provincial cuenta con su centro histórico incluido en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad, reconocimiento otorgado en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).