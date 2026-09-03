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Tributo joven en Cienfuegos a los héroes y mártires del levantamiento popular de 1957

PorJorge Domínguez Morado

Sep 3, 2026 #Cienfuegos, #historia, #Jóvenes, #levantamiento popular del 5 de septiembre de 1957

Las más jóvenes generaciones son protagonistas de la jornada que esta semana transcurre en la ciudad de Cienfuegos como homenaje a los héroes y mártires de la gesta del cinco de septiembre de 1957.

Con el comienzo del curso escolar el pasado martes primero abrió este programa de actividades, en tanto este miércoles, la Red Juvenil Comunitaria (RJC) activó el proyecto Conciencia Joven para recorrer hogares de combatientes del levantamiento popular de hace 69 años.

Edil Pérez Pérez, primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, precisó que este jueves convocaron la Ruta Juvenil Por un septiembre joven, que llegará hasta las tarjas situadas en lugares vinculados al alzamiento de civiles y marinos. En la mañana de este tres de septiembre, está previsto un encuentro que denominaron Diálogo de generaciones, en el cual alumnos de la escuela y el politécnico que llevan el nombre de José Gregorio Martínez, uno de los mártires de la sublevación, intercambiarán con historiadores y miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.

En la noche del viernes y amanecer del sábado tendrán participación los proyectos de la RJC «Cuba Viva», «Zona Joven Segura» y «Código Joven» en áreas del Museo Histórico Naval, antiguo Distrito Naval del Sur, donde iniciaron las acciones de la gesta. Niños, adolescentes y cerca de 70 jóvenes destacados de varios sectores de la sociedad estarán participando en esta convocatoria.

El sábado cinco, habrá una amplia representación de la juventud cienfueguera tanto en los homenajes en sitios donde sucedieron las acciones en 1957 como en el acto central en el parque José Martí y la tradicional peregrinación hasta el cementerio Tomás Acea.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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