Programa radial Aquí el pueblo aborda compromiso colectivo para cuidar la higiene comunal en Cienfuegos

El reto de recuperar la higiene y mejorar el ornato público en la ciudad de Cienfuegos fue tema de análisis en la más reciente emisión del programa Aquí el Pueblo, transmitido por Radio Ciudad del Mar, y conducido en esta ocasión por Dianelis Malagrida Terry, miembro del buro provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), y la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada.

Opiniones de la población recogidas en sendos, reportajes y llamadas telefónicas expresaron inquietudes sobre irregularidades con la recogida de desechos sólidos y las acciones de saneamiento. También manifestaron que la indisciplina social está atentando contra la limpieza de los espacios públicos.

«Es verdad que tenemos problemas con combustible, pero aunque sea en coches, en algo, hay que ayudar al pueblo porque nos vamos a morir de epidemia», comentó una oyente, mientras otro apuntaba a la falta de conciencia por parte de la población: » A veces acabado ellos (Comunales) de pasa, de hacer la limpieza, se deposita la basura, se ponen las jabitas (bolsas), se tiran los pomos, se tiran las latas a las calles».

Respondiendo a estas insatisfacciones del pueblo, José Quintero Mora, director de la empresa provincial de servicios comunales, explicó que una de las actividades que han beneficiado con la asignación de combustible es la de recogida, para lo cual existen 19 rutas en la capital sureña. Sin embargo, no han estado exento de limitaciones con recursos y fuerza laboral, aunque buscan alternativas frente a estos obstáculos.

El directivo reiteró que la desidia ciudadana influye en el trabajo de Comunales. «No es la estabilidad de la ruta la que tiene el problema. El problema está en lo que vierten las personas, los volúmenes que se vierten, el escombro que se vierte, la poda indiscriminada. Y dice la norma cubana también que toda persona que necesite el servicio de Comunales para evacuar sus desechos, debe acercarse al Gobierno local o a la Dirección Municipal de Comunales. Nosotros tenemos disponibilidad de dar estos servicios, y de hecho los estamos dando a través de camas am- pirol, carretas y de camiones que puedan alquilarse por las personas para botar sus desechos, en este caso que cuando son voluminosos».

Al tema, se refirió la Gobernadora provincial, quien además de exigir por una mejor calidad, y exigencia en la recogida y barrido de las calles, llamó a las autoridades del Poder Popular al establecimiento de ordenanzas para mantener la limpieza de la ciudad.

«Nosotros hemos encargado a la Asamblea Municipal de Cienfuegos actualizar las ordenanzas de la ciudad. Las personas tienen que conocer en qué horario es que pasa el camión o la carreta por los distintos lugares. Hubo personas, en el reportaje que escuchamos, que reconocen que el camión pasa todos los días por frente a su casa, y tenemos buenos ejemplos», apuntó la máxima dirigente del Gobierno en Cienfuegos.

La reparación de salideros y obstrucciones, el asfalto de calles deterioradas por los baches y la pintura de puentes y alcantarillas, resaltan de igual modo en las prioridades del PCC y el gobierno en la provincia, como parte de una jornada llamada «De esfuerzo decisivo» en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana.

🎧 Escuche el programa 👇