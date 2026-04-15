Un incendio ocurrió en la noche de este martes, aproximadamente a las 9:00 p.m., en el Hospital General Universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima (HGAL), de la ciudad de Cienfuegos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el siniestro se habría originado por un cortocircuito en áreas bajas de la instalación, específicamente en el sótano o plantas inferiores.

Apenas sucedió la emergencia, el personal médico y las fuerzas de bomberos actuaron con rapidez y eficacia. Se activaron los protocolos para evacuar de forma preventiva a los pacientes que se encontraban en salas.

En menos de 45 minutos, las brigadas de extinción lograron sofocar por completo las llamas y evitaron que el fuego se propagara a otras áreas del hospital.

Hasta el cierre de esta nota, no se reportan heridos ni pérdidas humanas. Los pacientes evacuados están siendo reubicados temporalmente en zonas seguras del propio centro, y algunos ya han comenzado a regresar a sus salas.

Se investigan las causas exactas del incidente.

En declaraciones ofrecidas a la periodista Mayelín del Sol, por la doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del HGAL confirmamos que inmediatamente que se apreciaron imágenes de humo en la parte baja de la institución, se activaron las medidas para la protección de las personas y los recursos del centro.

“En las torres 4 y 8 del Hospital se sintieron olores fuertes y de inmediato se inició la evacuación hacia áreas seguras de los neonatos, embarazadas, pacientes graves y ventilados, donde pudieran continuar con la vitalidad de los servicios médicos».

🎧 Doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora del HGAL

“De la misma manera fueron evacuados el resto de los pacientes, acompañantes, así como el personal médico, de enfermería y administrativo, quienes se encargaron de organizar este movimiento en el Hospital”, declaró la doctora Santeiro Pérez.

Abundó en que los neonatos se trasladan hacia el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto y las embarazadas hacia el Centro Especializado Ambulatorio (CEA) Héroes de Playa Girón, con el propósito de mantener los servicios y la atención de Salud.

La directora del principal colectivo de salud de la provincia precisó que no se ha reportado ninguna incidencia en detrimento de la vida o salud de pacientes, acompañantes ni el personal del centro.

📷Evacuación de pacientes hacia otros centros de salud luego de incendio ocurrido la noche de este martes en hospital general universitario Doctor Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos