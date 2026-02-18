Perlavisión

📹 Jardín Botánico de Cienfuegos: un oasis para la conservación ambiental

Guillermo Martínez López

Feb 18, 2026
Acogerá Cienfuegos acto central por Día Mundial del Medio Ambiente

El Jardín Botánico de Cienfuegos resulta un verdadero tesoro de la biodiversidad en Cuba; el escenario natural es el más antiguo de su tipo en el archipiélago, y constituye un pilar en la conservación de diversas especies de flora, así como un importante centro de investigación y educación ambiental.

Con un espacio que alberga más de 1940 especies de plantas, desempeña un papel crucial en la sensibilización de los ciudadanos en la importancia de la conservación de la naturaleza.

A lo largo de sus años de existencia, ha recibido a miles de visitantes, quienes pueden disfrutar de sus paisajes y aprender sobre las distintas especies que lo habitan.

Con miras a su celebración este año, se proyectan diversas actividades para involucrar a la comunidad y concientizar sobre la pertinencia de la biodiversidad.

Licenciado en Educación. Periodista en Perlavisión.

