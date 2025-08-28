Joven Club de Cienfuegos te invitan al cierre del verano este 29 de agosto

La provincia de Cienfuegos será sede este viernes 29 de agosto, a las 9:00 a.m. de la actividad nacional de cierre del verano organizada por los Joven Club de Computación y Electrónica.

El evento tendrá por sede de la Dirección Provincial de la institución, ubicada en avenida 14 No. 3907 entre 39 y 41, en el reparto de Punta Gorda.

El evento dispondrá de tres áreas informáticas que ofrecerán propuestas educativas, recreativas y tecnológicas para diversos públicos. Sobresale el GeroClub, primer espacio dedicado al intercambio de conocimientos sobre tecnologías y pasarelas de pago con personas de la tercera edad, lo cual es resultado de la labor de los Joven Club con este grupo etario.

En la zona techada, realizarán el cierre del Taller de Robótica Educativa, con la exposición de proyectos desarrollados por niños y jóvenes. Además, se brindará asesoría personalizada y tiempo de máquina para copiar contenidos como audiolibros, libros digitales, videojuegos de Ludox, la enciclopedia EcuRed, aplicaciones del portal ApkLis y el producto audiovisual Mochila.

La dirección de deportes se sumará con variadas propuestas deportivas y recreativas, mientras que el payaso Boni animará la actividad cultural.

También estarán presentes entidades del sector de la informática y las comunicaciones, las cuales expondrán sus productos y servicios.

Este cierre nacional del verano en Cienfuegos reafirma el compromiso de los Joven Club con la transformación digital de la sociedad, el entretenimiento sano y la participación ciudadana.