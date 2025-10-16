Jornada de limpieza e higienización en barrio cienfueguero de Pueblo Griffo

Vecinos del Consejo Popular de Pueblo Griffo, en Cienfuegos, materializaron este miércoles una jornada de limpieza e higienización que consolidó las labores que por tres semanas consecutivas han desarrollado en la demarcación.

Las indisciplinas sociales como primera causa, indolencia de vecinos, la carencia de trabajadores de Comunales encargados de la recogida de basura y chapea, además de la extensión de los ciclos de recogida provocaron que el reparto se convirtiera en el de mayor enyerbamiento, acumulación de escombros, salideros y obstrucciones de alcantarillados.

Para transformar la desfavorable situación del entorno, entidades como Micalum, Agencia de Taxis, Transporte y Mantenimiento Vial, junto a las empresas que tienen su sede en el reparto y miembros de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior y Comunales brindaron un efectivo apoyo multisectorial.

Yaquelin Pérez Silva, coordinadora política de Pueblo Griffo destacó la importancia de que los habitantes contribuyan a mantener la limpieza, sistematicen las labores y destacó la participación destacada de trabajadores de GYDEMA, Mantenimiento y Construcción, Unidad IV de Comercio, Círculo Infantil La Edad de Oro en la movilización en varias jornadas.

Por su parte, Ana Rosa Armenteros Armenteros, jefa de zona de Servicios Comunales en Pueblo Griffo, calificó de muy beneficiosa y productiva las labores realizadas en los últimos días, lo que permitió dejar casi todo el reparto limpio, dentro de la Jornada de Esfuerzo Decisivo.