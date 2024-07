María del Carmen Broche Esquirol fue la única maestra cubana que participó en el II Seminario Iberoamericano de Innovación Educativa realizado recientemente, en España. Frente a representantes de 21 centros educativos de 14 países expuso los resultados del proyecto “Tarea Vida”, que durante seis años implementó en la escuela primaria “Carlos Manuel de Céspedes”, ubicada en el municipio de Cienfuegos.

En sus 48 años ejerciendo el magisterio María del Carmen ha obtenido innumerables reconocimientos provinciales y nacionales. La aplicación de la ciencia en el proceso docente es su principal instrumento para desarrollar la motivación y la creatividad en sus educandos.

Uno de sus últimos proyectos investigativos lo denominó Tarea vida y lo puso en marcha hace seis años con alumnos de primer grado de la escuela “Carlos Manuel de Céspedes” del municipio de Cienfuegos, centro asociado a la Unesco desde 2013. Esta experiencia didáctica fue escogida para participar en un concurso iberoamericano.

Según nos explica Mary, la Organización de Estados Iberoamericanos, de conjunto con el Ministerio de Educación de España, convocaron este año a la segunda edición de un concurso de Innovación Educativa y Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se tenía que demostrar cómo desde el aula se trabajaban estos temas sobre la base de proyectos innovadores.

El Ministerio de Educación de Cuba seleccionó seis escuelas para participar en el certamen y la única que fue seleccionada fue la primaria cienfueguera “Carlos Manuel de Céspedes” con el proyecto “Tarea Vida”.

La dedicación de esta maestra y sus alumnos fue recompensada y su proyecto trascendió fronteras.

“Para sorpresa mía recibí una mención especial, la única escuela de Cuba y de Cienfuegos que mereció este galardón, tuve la dicha de representar a mi país en España frente a ganadores de veintiuna escuelas de 14 naciones iberoamericanas”.

Nos cuenta que fue algo inolvidable no solo por conocer otro país porque nunca había viajado a otras fronteras, sino por lo que aprendió con el resto de los expositores. Su proyecto-nos dice- impactó mucho, “tanto fue así que de todos los presentes a la única que le realizaron entrevistas fue a mí. En el periódico “La Vanguardia” de Madrid y en “Radio Exterior de España”, tuve la posibilidad de hablar de los logros de mi escuela y de la educación cubana. Además los delegados y coordinadores del evento comentaban que la próxima sede del encuentro debía ser Cuba.”

Confiesa que su mayor satisfacción fue demostrar que el quehacer de tantos años valió la pena sobre todo para sus alumnos. “Fue un proyecto que transitó incluso la Pandemia y aun así no paramos nos comunicábamos y mediante los medios digitales continuamos realizando actividades, y cuando concluyó lo retomamos con más ahínco. Yo logré con ayuda de la familia que mis alumnos crecieran con hábitos de ahorro de agua, de energía. Les incentivé el cuidado de las plantas, de los animales, el cuidado de los suelos, la recuperación de materias primas, el monitoreo a las playas. Es un proyecto que abarcó muchos objetivos de desarrollo sostenible donde los propios niños proponían que era lo que querían hacer y eso le aportó mucho a su aprendizaje integral. En estos momentos ya están en la Secundaria Básica y vienen a visitarme, me dan las gracias porque según ellos yo los preparé no sólo en las materias básicas, también a convertirse en mejores seres humanos”. Eso para mí es el mayor premio –afirma con lágrimas en los ojos.

Esta Red Iberoamericana de Innovación Educativa inició en 2023 y concluirá en 2025, su objetivo es intercambiar con representantes de las instituciones que promueven el desarrollo sostenible desde el aula. María del Carmen y su escuela “Carlos Manuel de Céspedes”, ya forman parte de esta red y por ende, están invitados a participar el próximo año en la reunión conclusiva.

“Bueno puedo ser yo la que participe, pero pudiera ser otra maestra investigadora del centro, hay que darle la posibilidad a los jóvenes. Yo fui invitada porque mi proyecto obtuvo Mención Especial, pero como tal mi escuela ya forma parte de la red iberoamericana entonces cualquier maestro puede representarla”.

Así de grande es María del Carmen Broche, su lealtad por el magisterio es infinita. Sólo se cree imprescindible en su aula, donde según nos confiesa, permanecerá hasta su último aliento.