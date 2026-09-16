Cienfuegos impulsa educación ambiental en Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono

Reconocida por iniciativas pioneras como cursos de buenas prácticas de refrigeración, la provincia de Cienfuegos celebra este 16 de septiembre el Día Mundial de Protección de la Capa de Ozono.

En el Centro de Niños, Niñas y Adolescentes sin Cuidado Parental tuvo lugar la principal actividad por la fecha, encuentro donde se reunieron autoridades locales, especialistas en refrigeración y representantes de la comunidad.

Durante el intercambio, los técnicos de refrigeración explicaron la importancia del uso responsable de equipos y gases para preservar la capa de ozono, y destacaron las buenas prácticas que se aplican en la provincia para sustituir sustancias agotadoras.

La celebración incluyó la premiación de concursos provinciales sobre medio ambiente y protección del ozono, con la participación activa de estudiantes.

En un momento simbólico, los niños del equipo de fútbol realizaron una demostración deportiva, transmitiendo el mensaje de que el trabajo en equipo también protege el planeta.

Cienfuegos destaca por la educación ambiental y la aplicación de tecnologías limpias para la protección de la capa de ozono. En la Universidad Carlos Rafael Rodríguez han impartido cursos para técnicos y estudiantes de politécnicos, orientados a sustituir gases hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y promover tecnologías sostenibles.

Igualmente laboran en el registro provincial de sistemas de refrigeración y climatización para identificar empresas que aún usan sustancias agotadoras de la capa de ozono.

El complejo hotelero Rancho Luna–Faro Luna recibió el sello “Libre de SAO (Sustancias agotadoras de la capa de ozono”, como ejemplo de eliminación total de equipos con HCFC.

Charlas, concursos de pintura y poesía, y actividades deportivas en escuelas rurales para sensibilizar a niños y jóvenes también figuran entre las acciones.

¿Qué es la capa de ozono?

La capa de ozono es una franja de gas ozono (O3) situada en la estratosfera, aproximadamente entre 10 y 40 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Esta capa actúa como un escudo protector que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta (UV) del sol, especialmente la UVB, conocida por su capacidad para causar cáncer de piel y cataratas, además de afectar a los ecosistemas y a la vida marina. Sin la capa de ozono, la vida como la conocemos en nuestro planeta estaría en grave riesgo.

Es importante distinguir entre el ozono beneficioso, presente en la estratosfera, y el ozono perjudicial, encontrado en la troposfera o a nivel del suelo, que resulta de la contaminación y puede causar problemas respiratorios y otros daños a la salud en seres humanos y animales.

La existencia de un «agujero» en la capa de ozono, especialmente sobre la Antártida, revelado por científicos en 1985, evidenció la fragilidad de esta capa y la urgencia de actuar para protegerla.