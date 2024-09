En Cienfuegos por las condiciones de la pista de patinaje de carrera y la ubicación geográfica del territorio está el centro técnico de este deporte donde hay atletas desde la provincia de Mayabeque hasta Santiago de Cuba por interés de la Federación Cubana de este deporte de desarrollar atletas que constituyen cantera del equipo nacional.

Desde la creación del centro han sido muchos los atletas de varias provincia del país que han crecido como deportistas en este territorio ,aportando puntos a sus territorios de origen, y que después cumplen con sus objetivos en el equipo nacional. pese a las limitaciones de recursos en la provincia se prioriza su atención.

Allí Ariel Moreno, el hombre todo terreno de la provincia, cumple con la preparación de los atletas del centro técnico y los de todas la categorías. Expresa que siempre trata de mantener la motivación de los jóvenes por la práctica del deporte, “hacemos competencias locales para que el muchacho no se pierda y se mantenga motivado durante todo el curso en caso de que no haya evento. También busco que ellos se inserten con los dela provincia participando en actividades locales ,aquí hay jóvenes de varias provincias del país ,alejados de la familia y sus amistades de la provincia ,pero hemos logrado una integración entre los del territorio con el resto de los muchachos que ya ellos mismos se organizan y planifican salidas ,también los padres de los de la provincia me apoyan en esa relación entre los de Cienfuegos con otras provincias ,que ya muchos de los que han pasado por aquí se sienten cienfuegueros.

Pese a los imponderables, los jóvenes del centro técnico de Cienfuegos no renuncian a sus propósitos de llegar al equipo nacional y reconocen el trabajo del entrenador cienfueguero.

Isis Cruz Gómez, de la provincia de Mayabeque, considera que “Ariel es un excelente profesor ,exigente ,pero que está al tanto de todos nosotros como un padre, además de que se interesa mucho porque reine una buena relación de hermandad entre los atletas locales y nosotros los de otras provincias ,que al principio es adaptarse a las costumbres y tradiciones de la provincia, pero que llega el momento de crearse una gran amistad .

En tanto, Luis Nadiel Alonso días atleta cienfueguero, confiesa del mal estado de la pista que acaba con los patines, pero espera que ya este año se den las competencias.

El patinaje de carrera sin ser de los deportes más mediáticos ,pero sí muy atractivo ,sin estar ajeno a las limitaciones de recursos, continúa sus desarrollo , un exponente de ello es el centro técnico de Cienfuegos. Con trascendencia en la formación y desarrollo de deportistas de varias provincias del país que después le quitan preseas a la provincia ,pero donde prevalece el interés nacional.