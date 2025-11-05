Cienfuegos por mantener resultados del año precedente en el taekwondo pioneril

Con una plantilla de atletas debutantes en la categoría escolar,sin experiencias competitivas en este nivel salvo alguno de ellos que en la pioneril escalaron al podio de premiaciones, atletas y entrenador de esta disciplina en la provincia de Cienfuegos trabajan por mantener el cuarto lugar nacional del año anterior.

Yoandry Terry López, entrenador, expresa que las pretensiones no pueden ser otras que las de mantener o mejorar los resultados de la versión precedente, lo cual si requiere de mucho trabajo de mi parte y los atletas en lo cual, juega un papel muy importante la familia ,y de seguro el taekwondo cienfueguero nuevamente se hará sentir en la cita de los colegiales.

En tanto, Emblic Medina ,de los 38 kg, confiesa que esta consiente que en esta categoría el nivel aumenta ,pero el esta trabajando para mantener o mejorar el color de esa presea de la categoria pioneril en la escolar .

Mientras Antoni García Rodríguez también medallista en la categoría pioneril en 2025, precisa que existe una buena comunicación con el entrenador y sobre todo unidad entre los deportista «nos ayudamos unos a los otros porque todos tenemos un propósito en común crecer como taekwondocas y que la provincia mantenga o mejore el cuarto lugar de la cuta precedente»..

El taekwondo cienfueguero como otros deporte no está ajeno al éxodo de preparadores del deporte, pese a ello en la categoría juvenil se posicionan en el tercer lugar nacional en sus últimas competencias hace dos años y este año los escolares mejoraron un lugar ,todo ello fruto del trabajo de un solo preparador en las dos categorías.