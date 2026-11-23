Los premios de investigación Histórica y Literaria Florentino Morales fueron otorgados en la ciudad de Cienfuegos a autores, tanto de la propia provincia como de Villa Clara.

El libro Ena Lucía Portela y sus diablillos de cola torcida, del autor villaclareño Lázaro Andrés García Pérez, recibió el máximo reconocimiento en el apartado de Investigación Literaria; mientras que la Doctora en Ciencias Filosóficas Massiel Delgado Cabrera, autora de la obra El Ateneo de Cienfuegos (1922-1958): donde los lazos se forjan, mereció el Premio en investigación histórica.

También el jurado acordó entregar una Mención Especial en esta categoría al texto El béisbol en Cienfuegos (1980-1902). Una crónica sin máscaras, al historiador Lesby Domínguez Fonseca.

Asimismo, se premió el artículo de Investigación Histórica del cienfueguero Jorge Gómez por su obra Entre planos y luces. La construcción del Faro de Villanueva (1845 – 1851).

Esta jornada se realiza cada año en Cienfuegos en homenaje al investigador Florentino Morales Hernández, quien popularmente se reconoce como historiados de la ciudad, y quien fue poeta, ensayista, crítico y único miembro cienfueguero de la Academia Cubana de la Lengua.