Inició en Cienfuegos el año de preparación para la defensa (+📹)

La Brigada de infantería ligera de montaña, en la Región Militar Cienfuegos, acogió el acto de inicio del año de preparación para la defensa en este territorio al centro-sur de Cuba.

El coronel Yadiel Quesada, jefe de la agrupación, recordó los principales momentos del pasado período, durante el cual se cumplieron ejercicios tácticos y propiciaron intercambios de experiencias entre batallones, junto a las actividades lectivas en la Escuela provincial de preparación para la defensa.

Con la motivación especial este año de la conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, oficiales y soldados reforzarán los niveles de disposición combativa en cada puesto.

Momento protagónico durante la cita patriótica, dedicada al aniversario 157 del incendio de Bayamo, resultó la condena a las viles acciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela y el homenaje a los valientes cubanos que allí murieron en el cumplimiento de su deber.

Por el desempeño en los departamentos, aulas y áreas de labor agrícola, recibieron reconocimientos trabajadores y unidades destacadas durante el año 2025.

A la ceremonia asistieron jefes de alto rango, autoridades del territorio, combatientes de varias etapas de lucha y trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Artistas del grupo Teatro de los Elementos y de la Casa de la Cultura de Cumanayagua amenizaron los momentos culturales del encuentro, en el que no faltaron las demostraciones de habilidades de la tropa en el terreno.

El reporte en video: