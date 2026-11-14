¿Por qué se interrumpen las señales de Radio y TV en Cienfuegos? RadioCuba explica las causas y las soluciones en marcha

Las afectaciones al servicio eléctrico han provocado interrupciones en las transmisiones de las señales de radio y televisión en Cienfuegos, sin embargo en el territorio tanto RadioCuba como la Empresa Eléctrica no se han cruzado de brazos y buscan alternativas para asegurar que llegue a los hogares la señal de los canales de TV y la programación de la emisora provincial.

Durante una reciente comparecencia en el programa el programa El Triángulo de la Confianza, de Radio Ciudad del Mar (RCM), el ingeniero Ramsés Castañeda Ramírez, jefe de la División de RadioCuba en Cienfuegos, explicó que se trabaja en la conexión de una línea de 33 kV hasta el centro transmisor de la cabecera provincial, ubicado en el edificio de 18 plantas aledaño al hospital Gustavo Aldereguía Lima, solución que, precisó, beneficiará únicamente a las transmisiones y no a las viviendas de ese inmueble.

¿Por qué en Cienfuegosse va la señal de los televisores y no se escucha RCM por las frecuencias 106.3 y la 98.9 ? Castañeda Ramírez respondió: «El centro principal de transmisiones está en el referido edificio de 18 plantas, se alimenta del circuito 17, cuya desconexión —planificada por la Empresa Eléctrica desde el jueves en la noche hasta el amanecer del lunes — deja sin señal a la radio y la televisión locales. A ello se suma la falta de combustible diésel para el grupo electrógeno de respaldo».

El directivo subrayó que el equipamiento está en buen estado técnico para transmitir «siempre que exista electricidad, ya sea por la red o por el grupo electrógeno»

Añadió que RadioCuba ha desarrollado estudios de factibilidad de conjunto con el Centro Meteorológico Provincial, Geocuba, Copextel y varias Mipymes para dotar al centro transmisor de energía renovable. Las soluciones evaluadas —paneles fotovoltaicos en la azotea y turbinas eólicas— no resultaron viables en su conjunto: las sombras del edificio reducen la potencia de los paneles y los vientos de la zona no alcanzan los 22 km/h mínimos que requieren las turbinas. Además, el costo del sistema completo era demasiado alto para la entidad.

Como parte de las inversiones se decidieron por instalar un sistema fotovoltaico destinado al Canal 27 de televisión digital estándar, al transporte de señales y a la emisora 98.9 FM.

Anteriormente, colocaron sistemas solares en los transmisores de FM de Aguada de Pasajeros, Cruces, Cumanayagua, Rodas y en la centro ubicado en Los Mangos.

Ante la sugerencia de un oyente de incorporar la señal de RCM en la cajita decodificadora, aclaró que técnicamente es posible insertar la señal de la emisora provincial en la Televisión Digital Terrestre (de forma similar a como se hace con los telecentros), pero actualmente no se cuenta con el equipamiento necesario y requiere una aprobación a nivel nacional.

El director de la División de RadioCuba en Cienfuegos, informó que en Cumanayagua ocurrió un acto de sabotaje que dañó cables eléctricos, líneas telefónicas y fibra óptica, y dejó sin servicio a la radio local, provincial y la televisión de ese municipio.