En las últimas tres series nacionales de béisbol, la novena de los Elefantes de Cienfuegos ha estado en el sótano de la tabla de posiciones sin mucho progreso, sin embargo en, cada una de esas temporadas la novena ha tenido serpentineros que han marcado pautas, primero fue Hermes González con sus diez victorias, el pasado año Islay Sotolongo con igual cifra de éxitos y en esta temporada destaca Raicol Suarez, con siete triunfo en 10 salidas de calidad.

Buscar la génesis de cómo y por qué entre los 18 serpentineros que integran la nómina de los Elefantes en las últimas tres temporadas,en cada una de ellas ,solo uno por serie ha llevado la voz cantante con casi la mitad de la victorias de su equipo , quisiera se pueda pensar que ha faltado trabajo de equipo o las individualidades se sobreponen.

En la serie 63 el tirador Raicol Suarez en su séptima temporada con los paquidermos ha tenido hasta el momento la mejor actuación histórica.

Raicol precisa que” en la medida que pasa el tiempo uno va madurando y vas ganando en esa parte del control por una mayor concentración y con el entrenamiento diario ese aspecto lo logra mejorarlo con el entrenamiento diario y sobre todo si estas enfocado en lo que estás haciendo y con tus propósitos bien definidos llega ese crecimiento que no es fortuito ..las pesas la he obviado un poco porque me trancan un poco y es lo que creo que me ha dado las lesiones en años pasados, el día que picheo lo que hago es estirarme, el día después hago un trote de treinta o cuarenta minutos , posteriormente tramos de cuatrocientos, bajo a tramos 100 0 120 , después subo a 200 metros”.

También Suáarez nos comenta del trabajo realizado por los profesores Julio Romero y Gervasio Miguel y sus propósito en la serie 63. “Sin dudas el trabajo de ellos influye mucho en este ascenso experimentado por mi ,por ejemplo el profe Julio me cambió la mecánica de picheo un poco y el profe Gervasio es menos metódico. Pero los mensajes del profe Gervasio llegan directo por que él habla directo , no te da vuelta para decirte las cosas y entre mis siempre han sido al mínimo integrar una preselección de equipo Cuba y si me lo puedo ganar felicidades y si no resulta así , al menos sentir la satisfacción de que con mis resultados pude llegar hasta allí”.

Con voluntad y entrega individual los serpentineros de la Perla del Sur sur en las últimas tres temporadas han marcado pautas ,el tema está en generalizar estas experiencias individuales al resto . Es obvio que todos no puedan pensar igual,ni ser iguales pero si hay tela por donde cortar en el trabajo de equipo, lo cual resulta una asignatura pendiente para la labor multisectorial de los tantos especialistas que intervienen en la conformación, preparación y hasta en las estrategias de juegos para el equipo de béisbol de la provincia.