Mejoras en conductoras y planta de Paso Bonito, obras del sector hidráulico para 2026 en Cienfuegos

PorJorge Domínguez Morado

Feb 24, 2026 #Cienfuegos, #Instituto de Recursos Hidráulicos

La delegación del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) en la provincia de Cienfuegos tiene el propósito este año de culminar obras vinculadas a la principal planta potabilizadora de agua del territorio y en las conductoras de Juraguá y Damují, informaron autoridades de ese organismo.

Al intervenir en el espacio El Triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar, Héctor Rosabales Pérez, delegado provincial del INRH, explicó que para 2026 destinarán 58 millones de pesos a inversiones.

«Estamos concentrados en la reparación de la planta potabilizadora de Paso Bonito, que se encuentran a un 70 por ciento de su terminación. La planta tendrá la tecnología adecuada para elmejor filtrado del agua», asegura Rosabales Pérez.

«Cuando mejore la situación actual con el combustible, reanudaremos los trabajos en la calle Granma, en el municipio de Cumanayagua, donde aún nos queda por ejecutar la la red de alcantarillado y el tanque séptico, obras que el año pasado quedaron paralizadas».

Las inversiones incluyen la conclusión de la conductora de Juraguá, de gran importancia para asegurar servicios tanto a la agricultura como a los pobladores de la zona, y el tramo desde la rotonda de Cocaleca hasta el policlínico de Pastorita, en la capital provincial, pertenciente a la conductora de Damují, ahora con tuberías de polietileno de alta densidad (PAD), lo cual garantiza mayor durabilidad y resistencia.

En 2026 montarán dos nuevas bombas de agua, que se suman a las tres ya instaladas recientemente para mejorar el servicio a las plantas potabilizadoras de Damují y Juraguá.

El ingeniero Omar Nicolás Sosa Amorós, director de inversiones de la delegación del INRH, recordó que el pasado año echaron a andar la conductora para el abasto de agua al consejo popular de Rancho Luna, rehabilitaron redes en la zona de Arizona, solucionaron obstrucciones en el reparto de Reina y perforaron nuevos pozos, entre otras acciones para respaldar los principales programas hidráulicos y atender  planteamientos de la población.

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

