Reconocen avances de Cienfuegos en digitalización del sistema de Registros del Estado Civil

PorGeysi Rosell Cuellar

Ago 14, 2025 #Cienfuegos, #registro civil
Pilar Alicia Varona Estrada, viceministra de Justicia, presidió el acto central de reconocimiento a Cienfuegos como la cuarta provincia cubana que moderniza el sistema de Registros del Estado Civil con la digitalización de Tomos y sus Folios.

Varona Estrada felicitó de manera especial al colectivo cienfueguero que terminó en una fecha conmemorativa para la nación esa actividad prioritaria del Ministerio, realizada a pesar de las limitaciones electroenergéticas, con un liderazgo emprendedor.

Yunay Pérez Urquijo, jefa del Departamento de Registros Públicos en la Dirección Provincial de Justicia, acotó que el logro de la digitalización de poco más de tres mil Tomos o libros fue posible gracias a la donación de escáneres por parte de homólogos españoles.

La funcionaria especificó además que el adelanto tecnológico permite el almacenamiento en una nube institucional de los Folios que ofrecen legitimidad a nacimientos, matrimonios, defunciones, entre otros actos naturales, con acceso a estos desde todos los Registros cubanos.

El recién concluido almacenamiento digital humaniza el trabajo de los especialistas y técnicos, preserva la integridad documental y optimiza los tiempos de respuesta en la emisión de certificaciones, un servicio con notable incremento en su demanda, especificó Pérez Urquijo.

Los municipios más destacados en la actividad resultaron Lajas, Abreus y Aguada de Pasajeros, congratulados junto a jefes de Departamentos y a Yosbany Sosa Campo, chófer que con responsabilidad intervino en la movilidad de libros y equipos.

En 2024 España donó medios informáticos a Cuba para la digitalización de los libros registrales, y en el primer trimestre de este año incorporaron dos nuevos escáneres, lo que agilizó la captura digital con equipos de alta resolución.

