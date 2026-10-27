Cienfuegos apuesta por mantener y mejorar sus resultados en el atletismo escolar

Cienfuegos figura entre las provincias que históricamente aportan atletas de peso en el área de velocidad a los equipos nacionales. Entre las preparadoras que destacan en el territorio se encuentra Annia González Mejía, quien, a pesar de ser una entrenadora exigente, logra llegar a sus atletas y a sus familiares. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo año, entrenadora y atletas comentan sobre el trabajo que realizan, los resultados alcanzados y sus expectativas.

Annia González Mejía, entrenadora del área de velocidad, plantea que para la próxima versión de los juegos escolares la mayoría de sus atletas de la categoría escolar acumulan ya experiencias competitivas. En la categoría juvenil cuenta con dos niñas que en sus últimas competencias se adjudicaron 12 preseas y están en condiciones de preservar o mejorar el color de sus medallas.

Por su parte, Naima García Yanes, velocista juvenil de Cienfuegos, confiesa que en sus últimas competencias conquistó cinco preseas: tres de oro y dos de plata. Ahora se prepara para, en 2026, preservar las preseas de oro y, en los eventos donde se quedó con la plata, alcanzar el oro. Esos son sus propósitos y por ellos trabaja, sin escatimar el tiempo que ello requiera ni el esfuerzo.

A pesar de las limitaciones de recursos, el deporte rey en la Perla del Sur cuenta con un grupo de experimentados entrenadores que, como Annia, aman lo que hacen. Emplean métodos y estilos de trabajo con variantes que les permiten preservar la motivación de sus educandos.