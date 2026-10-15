Valdés Mesa insta a impulsar siembra y producción de granos en Cienfuegos

(Escrito por Julio Martínez Molina)

A agilizar los pasos tendentes a la identificación de nuevas áreas para la producción de arroz llamó el vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, este miércoles en la tarde, durante encuentro efectuado en la Empresa Azucarera 5 de Septiembre, del municipio de Rodas.

Es el momento imprescindible para tensar todas las reservas y acometer las acciones que impulsen dicho renglón, manifestó el también miembro del Buró Político del Partido quien, además de abogar por el empleo de mayor cantidad de superficie cultivable de Azcuba para la tarea, pidió que se le concediese toda la tierra que puedan cultivar a los mejores productores, sin limitaciones.

Sabedores de que la provincia aún tiene un déficit de 1 600 toneladas anuales del cereal para cubrir su demanda interna, es menester robustecer el programa de arroz popular. Ese fue el consenso en un foro al cual acudieron directivos de las principales instancias vinculadas al sector agrícola.

Acompañado por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia, y por Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos, Valdés Mesa conoció que, pasando de las palabras a la necesaria e impostergable concreción de los hechos, hay 121 nuevos productores de arroz popular, quienes impulsan su cultivo en 580, 8 nuevas hectáreas.

Al abordar la esfera frijolera, se informó que en la actual campaña siembran 1887 hectáreas, en un calendario en el cual, hasta el momento, han sido recolectadas 2462 toneladas, cifra muy por debajo del récord alcanzado aquí en 2019: 8430 toneladas.

La estrategia es similar en el frijol, sembrar más y producir más; como igual en el maíz, frente en el que este año han cosechado 7080 toneladas (contra 15 033 en 2019). En la campaña de siembra de dicho cultivo son plantadas 2 600 hectáreas, para revertir progresivamente los índices acumulados de demanda.

De igual modo, el vicepresidente conoció que en la campaña de frío se siembran 58 hectáreas de soya, a nivel provincial; si bien existe un prometedor proyecto en la Empresa Agropecuaria Horquita, del municipio de Abreus, comprometido con la plantación de otras 250.

El último punto del encuentro guardó relación con los productos alimenticios que se preparan en el territorio para la venta a la población en el fin de año, sobre lo cual le fue informado que se está concibiendo un plan de suministro superior al de 2025 e integrador de un número considerable de entidades y productores, con expendio de cárnicos, viandas y vegetales, entre otras líneas.