Se mantiene cronograma de entrada de unidades de termoeléctrica de Cienfuegos pese a incendio (+ Video)

El director General de la Unión Eléctrica (UNE), el ingeniero Alfredo López Valdés, explicó al Canal Caribe que la recuperación de áreas afectadas por el incendio ocurrido este jueves 16 de enero en paneles eléctricos de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, se enmarcará en el tiempo planificado al mantenimiento de la unidad número tres.

Enfatizó que los trabajos no postergarán entrada de la máquina. El dirigente aseguró que mantenimiento de los bloques tres y cuatro continuarán con su cronograma concebido. En estos momentos son gestionados recursos, para restablecer sistemas eléctricos dañados por el siniestro.

Así lo ratificó también en su cuenta de X el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien informó en esta red social que ya se trabaja en el inventario de los recursos para solucionar las afectaciones provocadas por el incendio. Tenemos el personal calificado y el compromiso con nuestro pueblo, afirmó el titular quien apuntó que se mantiene el cronograma previsto para la entrada de la unidad tres de la CTE de Cienfuegos en el mes de abril .

El ingeniero Alfredo López Valdés refirió que el incendio ocurrido dañó los cables e interruptores que alimentan los equipos auxiliares de las plantas, bombas alimentarias, de condensado…, equipos que son básicos para el funcionamiento.

El bloque tres de la CTE de Cienfuegos, remarcó, tiene previsto entrar al sistema a finales del mes de abril, pues es el tiempo que requiere para la reparación de la turbina. En la evaluación de la avería, realizada durante la noche, nos permite tener como objetivo la reparación de la avería eléctrica derivada del incendio en el mismo tiempo en que se realiza la reparación de la turbina, aseguró.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, informó que en la jornada de ayer el servicio se vio afectado desde las 9:00 am hasta las 11:22 pm, cuando se pudo servir la carga y no hubo interrupciones por déficit de capacidad de generación hasta las 6:22 am que se comenzó nuevamente a afectar el servicio.

Refirió que la afectación máxima llegó a ser de 1524 MW, una cifra superior a la pronosticada, y ello estuvo relacionado con la salida de dos unidades a la hora de máxima demanda del sistema, la número uno de Santa Cruz y la número cinco de Nuevitas, lo cual no estaba previsto.

Dijo que en el caso de la unidad uno se incorporó rápidamente al resolverse la falla que ocasionó su salida, mientras que en la unidad de Nuevitas en horas de la mañana de este viernes se realiza la comprobación de sus trabajos aunque no se prevé que se incorpore en el día de hoy para la máxima demanda.

Refirió que se encuentran fuera de servicio por mantenimiento otras cinco unidades de la generación térmica: unidades dos y tres de Santa Cruz, dos unidades de la termoeléctrica de Cienfuegos y la unidad número cinco de Renté.

En esas condiciones se estima una afectación de 750 MW de afectación al mediodía de este 17 de enero y para la máxima demanda del sistema 1820 MW de disponibilidad con una demanda de 3 300 MW con tendencia a incrementarse. De ahí que, dijo Guerra Hernández, se estima un déficit de 1550 MW para el horario pico nocturno, muy similar a la jornada anterior.

Apuntó que las centrales flotantes de la capital se mantienen fuera por falta de combustible, si bien el barco que abastece ya se encuentra en la bahía de La Habana por lo cual deben incorporarse a la generación para el 18 de enero.

(Con información del Canal Caribe y la UNE)