Asumirá Cienfuegos Timbalaye con homenaje al cimarronaje

(Escrito por: Lázaro Pérez Valdés)

La provincia de Cienfuegos acogerá, del 21 al 24 de agosto, la XVIII edición de Timbalaye: La Ruta de la Rumba, dedicada al cimarronaje como memoria viva y símbolo de resistencia, dignidad e identidad afrodescendiente.

Alianet Medina Abreu, especialista de tradiciones del sistema de Casas de Culturas y organizadora del evento en Cienfuegos, explicó a la Agencia Cubana de Noticia que el evento se desarrollará bajo el lema: Todos somos cimarrones y rumberos, con el color temático rojo como expresión de fuerza y espiritualidad.

Medina Abreu argumentó que la convocatoria tiene carácter bienal y busca ofrecer una visión espiritual del concepto de cimarronaje mediante actividades teóricas, artísticas y comunitarias.

Destacó que junto a la programación de presentaciones artísticas, se incluirán paneles teóricos con especialistas que aportan miradas múltiples sobre el cimarronaje, en diálogo con las prácticas culturales vivas de la región.

Giselle Leyani Valdés Marín, Máster en estudios socioculturales y metodóloga del sistema de casa de culturas, declaró que la provincia de Cienfuegos, es reconocida por su excelente tradición rumbera.

Indicó que el encuentro reunirá en esta edición al proyecto Trazos Libres y agrupaciones como, Obinisa Ashé, Perla del Caribe y Rumbalay, además de la presentación del espectáculo Ará Oko del Conjunto Folclórico de Cienfuegos.

Valdés Marín aseguró que cuando bailamos rumba, ademas de seguir un ritmo, hacemos memoria, celebramos la identidad cubana y mantenemos viva una tradición que crece y se transforma.

Subrayó que en este evento junto a los colectivos profesionales, se presentarán los grupos portadores del territorio y los aficionados del sistema de casas de culturas.

El homenaje a Benny Moré, el Bárbaro del Ritmo, se realizará en el Cabildo Congo de Santa Isabel de las Lajas, institución que ha defendido durante casi siglo y medio una esencia espiritual muy arraigada en la cultura popular.

Timbalaye se asume en 2026 como un proceso cultural nacional, descentralizado y territorial, que articula provincias, municipios y Casas de Cultura en torno a la salvaguardia y proyección de la rumba y otros patrimonios vivos, donde bailar es dialogar con las raíces.