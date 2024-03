Ministro de Transporte informa sobre transportación marítima de pasajeros en la bahía de Cienfuegos

Las transportación marítima de pasajeros en Cienfuegos conecta a varios asentamientos en la entrada de la bahía con la cabecera municipal. Durante los últimos años han habido afectaciones para esos viajes. Sobre este tema nos han escrito varios usuarios reiteradas veces a la página.La UB Marítima Cienfuegos, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte, tiene en planes las rutas: Cienfuegos-CEN, Pasacaballo-CEN-Castillo de Jagua, CEN- Cayo Carenas.

Para ello, cuentan con los barcos: Constructora No 2 de 120 pasajeros, Constructora CEN 18 Ferrocemento de 180 pasajeros, Constructora No 1 de 120 pasajeros, Lancha Castillo de Jagua de 60 pasajeros y Yate Antares de 120 pasajeros.>En la actualidad, por la situación técnica que presentan las embarcaciones, solo se está garantizando el cruce de la bahía con origen Pasacaballo, destino CEN – Cayo Carenas. Las embarcaciones utilizadas son la Lancha Castillo de Jagua y la Patana Constructora No 1.

Estas transportaciones marítimas se hacen coincidir con las 9 salidas por ómnibus que tiene la empresa para el asentamiento Pasacaballo. En los últimos viajes se planifican hasta 3 ómnibus por salida debido a la demanda que existe. Al no estar en funcionamiento el viaje que enlaza por mar el asentamiento CEN, de casi 9 mil habitantes, con la cabecera municipal, se sobrecarga la ruta.

Se habilitaron 2 salidas de ómnibus con apertura y cierre para el asentamiento de Rancho Luna, que alivia la demanda de Pasacaballo.

¿Cuál es la situación técnica de las embarcaciones?

– La Lancha Castillo de Jagua: se encuentra trabajando, posee 2 motores que son altos consumidores de aceite y problemas con el impelente;

– Constructora No 1: se encuentra trabajando, posee falta de pintura del casco, problemas en el reductor de la máquina y en los impelentes de las bombas de achique;

– Constructora CEN 18 Ferrocemento: se encuentra en el astillero, problemas en el casco, en la unidad de control, deteriorada su carpintería, lleva reparación capital;

– Yate Antares: se encuentra en el astillero, dificultades en los 2 motores, problemas en el casco de manera general, fallos en la unidad de control, problemas con el esquema de pintura del casco, problema con las tuberías de combustible y problemas con las barandas de la embarcación, lleva reparación capital;

– Constructora No 2: se encuentra en el astillero, se dió mantenimiento general en su carpintería, se le realizó una adaptación en los impelentes de las bombas de achique y pintura en toda su obra muerta.

Obras hidrotécnicas:

Además de la situación expuesta, las obras hidrotécnicas (infraestructura civil en el agua), y por las que transitan pasajeros, también se encuentran muy deterioradas.

Los muelles Patana de Pasaje, Castillo de Jagua y Pasacaballo, y los espigones Cayo Carenas, Perché y CEN, tienen los frentes y las cabezas de pilotes con desconche y acero expuesto. Le faltan defensas, poseen los medios de sujeción de las defensas con alto grado de corroción, los medios de amarre en mal estado, y algunas plataformas con fracturas.

El espigón Cayo Carena mantiene operaciones a pesar de estar cerrado por Seguridad e Inspección Estatal Centro del MITRANS. Los muelles Castillo de Jagua, Pasacaballo y el espigón CEN realizan operaciones nocturnas, cuando solo tienen autorizadas operaciones diurnas.

Proyecciones:

La patana Constructora No 2 ya está lista para en un plazo no mayor de 20 días comenzar sus operaciones en la línea Cienfuegos–CEN, la cual actualmente se encuentra afectada.

La Constructora CEN 18 Ferrocemento y el Yate Antares tienes un pronóstico de 2 años y 1 año respectivamente para su reincorporación.

El espigón Cayo Carena está en un estado técnico muy malo. Se sigue utilizando porque allí residen personas, algunas trabajan en la ciudad de Cienfuegos, y niños en edad escolar. La solución en proyecto para este espigón incluye el desarrollo turístico del lugar, con la reparación capital y adecuación del existente. Se han buscado alternativas con ayuda de la población. Se debe ejecutar primeramente una facilidad temporal; se inician los trabajos este año.