La temporada alta del turismo en Cuba atrae el interés de turoperadores por destinos del centro sur de esta isla caribeña, razón por la cual la aerolínea canadiense WestJet inició este miércoles las operaciones de la ruta entre Cienfuegos y Toronto.

Más de 200 pasajeros viajaron a bordo del Boeing 737, que aterrizó cerca de las tres de la tarde en el aeropuerto internacional Jaime González de la Perla del Sur.

Yuri Quevedo Pupo, delegado del Ministerio de Turismo en Cienfuegos, se refiere a las opciones que encontrarán los visitantes en el territorio sureño. «En nuestro destino turístico tendremos en esta temporada el arribo de nuestro principal emisor de viajeros, que es Canadá, en el hotel Rancho Luna, y a su vez también van a tener la posibilidad de ir a la ciudad de Cienfuegos, conocer sus encantos patrimoniales y culturales, realizar viajes por la bahía y disfrutar del turismo de naturaleza».

«Nos hemos preparado para esta temporada alta de turismo con nueva imagen de nuestras instalaciones, en medio de la Jornada de Esfuerzo Decisivo en saludo el triunfo de la Revolución que nos permite dar un mejor confort a nuestras instalaciones turísticas», expresa Quevedo Pupo.

La aerolínea canadiense WestJet Airlines (WS) retomó sus vuelos internacionales a la provincia cubana de Cienfuegos, durante la temporada alta del turismo en la Isla.

👉🏻 Más en #PrensaLatina

🔗https://t.co/tIBz3lOPc2 pic.twitter.com/h6Kn2wDBqF — Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) December 11, 2025

WestJet tiene además la ruta entre Cienfuegos y Montreal, que al igual que la de Toronto, tendrá frecuencia semanal. En estas operaciones viajan vacacionistas para el polo turístico de Trinidad, donde han preparado las instalaciones de la península de Ancón y la red extrahotelera con un mejor confort y servicio a los huéspedes, asegura Luis Ernesto Camayón Curbelo, subdelegado del Ministerio de Turismo en la provincia de Sancti Spiritus. «En Trinidad tenemos listas las instalaciones de Cubanacán, los hoteles Trinidad Península, Memories Trinidad del Mar, Hotel Costa Sur, Ancón, todas han realizado un plan de mejoras de cara a la temporada alta».

«Dentro del plan de actividades que se hacen en los hoteles, los buroes de venta ofrecen diferentes excursiones para que ellos conozcan no sólo las instalaciones donde van a estar hospedados, sino también todo el territorio espirituano, trinitario, donde ellos quieran acceder», precisó.