Cienfuegos mostrará en FIT 2026 atractivos para el desarrollo del turismo local sostenible

Promocionar más de una veitena de sitios de interés cultural y patrimonial y para el desarrollo del turismo de naturaleza figura entre los objetivos de los organizadores de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026) en su sede en la provincia de Cienfuegos.

El evento, previsto del siete al nueve de mayo, contará en esta ocasión con una feria virtual que en el centro sur de Cuba acogerá la villa Casa Verde, perteneciente al Complejo Hotelero Jagua. Este espacio digital transcurrirá durante los días siete y ocho, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Dieciséis entidades vinculadas al sector hotelero y extrahotelero, la preservación del patrimonio en el territorio y el turismo de naturaleza participarán en la cita: Infotur, Havanatur, Cubanacán, Cubatur, Ecotur, Paradiso, Servicios Médicos Cubanos, Oficina del Conservador de la Ciudad, Flora y Fauna, Campismo, Gran Caribe, Islazul, Palmares, Marina Marlin, Trantur y Caracol.

Las plataformas electrónicas permitirán conocer encantos de esta región mediante tours virtuales de 360 grados, videos con realidad aumentada, y muestras gastronómicas como maridajes en línea, entre otras propuestas.

Además, se habilitarán espacios para negocios, concursos y sorteos que fomentarán la participación de empresarios y seguidores en redes sociales.

La Feria prevé el anuncio de ofertas para el mercado nacional de cara a la venidera temporada de verano .

Además del encuentro virtual, en la villa Casa Verde estarán disponibles dossiers, mapas, revistas, libros, catálogos digitales e impresos, así como opciones gastronómicas y espacios con presentaciones culturales y animación.

El 9 de mayo, el evento de carácter profesional más importante de la industria turística cubana, realizará la jornada dedicada al Gran Público, que tendrá lugar de forma presencial en el Parque Josone, de Varadero.

La Habana fue sede de edición de FIT 2025 dedicada a las tradiciones cubanas.

La Feria Internacional de Turismo deviene espacio ideal para el contacto entre especialistas, directivos y empresas turísticas con presencia en Cuba.