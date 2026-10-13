Firman convenios de colaboración Universidades de Cienfuegos y Politécnica de Yucatán

Por su parte, el decano de la Facultad de Ingeniería, Ariel Gómez Sarría, agradeció las oportunidades que ofrece este convenio, especialmente para la formación continua de especialistas y la identificación de áreas de interés común entre las dos universidades. En representación de la institución mexicana, el director de Vinculación, Freddy Herve Basulto Castillo, resaltó las posibilidades que abre este acuerdo para fortalecer la internacionalización del currículo, particularmente en áreas como la ciberseguridad y otras disciplinas de interés para estudiantes y docentes.

El encuentro estuvo conducido por Adrián Abreus González, director de Internacionalización de la UCf, quien estuvo acompañado por Raúl Rodríguez Muñoz, gestor de proyectos y redes internacionales y facilitador del convenio, y Damarys Hernández Castillo, jefa y coordinadora del Grupo de Gestión Internacional.

Abreus González refirió a Prensa Latina que es muy importante este convenio, pues a pesar de que la Universidad de Yucatán tiene solo 10 años de fundadas, es la más destacada de la nación azteca en los campos de la inteligencia artificial y ciencia de datos, lo que permitirá ampliar los conocimientos de la contraparte cubana.

También refirió que como parte del convenio se invitó a estudiantes y docentes de la alta casa de estudios mexicana a participar en la IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos, que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre del presente año.

Por parte de la Universidad Politécnica de Yucatán, participó también la Mtra. Adriana García, especialista del equipo de Vinculación.

Este acuerdo representa un paso significativo para fortalecer los lazos académicos entre Cuba y México, fomentar la cooperación científica y tecnológica, y generar nuevas oportunidades de formación, investigación e intercambio internacional.