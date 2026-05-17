Cienfueguera Roxana Gómez tercera en Liga de Diamante

La cienfueguera Roxana Gómez fue la nota más alta de Cuba en el estreno de la Liga de Diamante de 2026, al ubicarse tercera en la prueba de 400 metros en esta parada inaugural celebrada en Shanghái, China.

Roxana corrió la vuelta al óvalo en 50.24 segundos, lo mejor del año para ella. Fue aventajada por la jamaicana Nickisha Pryce (49.75) y a la estadounidense Aaliyah Butler (49.78).

La prueba reunió a varias de las mejores especialistas del planeta, y detrás de Gómez quedaron nombres de peso como Stacey Ann Williams, Sada Williams y Martina Weil, lo que realza aún más el mérito de la cienfueguera.

Solo con su récord nacional de 49.48, establecido el pasado año, o con su segundo mejor registro (49.71), en Tokio-2020, podía vencer a las rivales que la superaron.

Más allá del podio, el dato más significativo lo aportó su propia progresión: abrir el año calendario con un registro semejante y una capacidad competitiva tan sólida deja señales muy alentadoras. Si logra mantenerse en óptimas condiciones físicas, su evolución natural apunta a multiplicar los éxitos a lo largo de la campaña.

Con este resultado, Roxana suma sus primeros puntos valiosos en el circuito Diamante y envía un mensaje claro a sus rivales de cara a los próximos compromisos del año.

El disco de Mario Díaz no voló lejos

Por su parte, al matancero Mario Díaz, el otro cubano en competencia este sábado en la ciudad china, no le fue bien. Su disco no voló tan lejos como el hubiera querido.

El caribeño no pudo entrar entre los ocho de vanguardia, porque su disparo de 58,73 metros fue insuficiente para este nivel.

Diaz quedó muy alejado de sus mejores marcas (67,44, 65,66 y 64,71, las tres en 2025, y 65,22, en 2022), en una disputa que ganó el esloveno Kristjan Ceh, con récord para el mitin de 70,58 metros, seguido del australiano Matew Denny (67,54) y del sueco campeón olímpico, Daniel Sthal (66,71).

Roxana y Mario volverán a la pista el próximo sábado en la también urbe china de Xiamen, pero en la carrera oficial del programa olímpico: los 400 metros con vallas.

En esa segunda parada de la Liga de Diamante también habrá presencia cubana, con la medallista de bronce del último Campeonato Mundial en el lanzamiento del disco, Silinda Morales.

Los ojos sobre Duplantis

Claro que todas las miradas de la arrancada del prestigioso circuito atlético estuvieron sobre los vuelos de Armand Duplantis, quien como siempre intentó romper el récord mundial. Después de asegurarse el sitial de honor, con 6,12 metros, mando a subir la varilla del salto con pértiga hasta los 6,32, un centímetro más que su actual reinado; sin embargo, no fue el día de tocar las nubes.

Como nos tiene acostumbrados, la keniana Faith Kipyegon volvió a ganar de manera sobresaliente en los 5000 metros, distancia en la que marcó 14:24.14 minutos, su mejor registro desde 2023.

En los 300 con vallas, distancia que no es olímpica, el brasileño brasileño Alison dos Santos venció con 33.01 segundos al recordista del mundo de los 400, el noruego Karsten Warlholm, que entró cuatro céntésimas de segundo más tarde, con el estadounidense Trevor Bassitt tercero con 34.02.

En el salto largo, la colombiana Natalia Carolina Linares fue segunda con un mejor intento de 6,78 m, sólo superada por la estadounidense Monae’ Nichols (6,89 m).

La Liga de Diamante de 2026 tendrá nuevamente catorce convocatorias, en Europa, Asia, América y África. Su gran final se celebrará los días 4 y 5 de septiembre, en Bruselas, en el Memorial Van Damme.