Científicos chinos descubren dos nuevos minerales de la Luna

Científicos chinos han descubierto dos nuevos minerales en las muestras lunares traídas por la sonda Chang’e-5, informaron este viernes durante el Día del Espacio de China. Los hallazgos se convierten en el séptimo y octavo de este tipo en la historia de la exploración lunar, reportan medios locales.

Se trata de la ‘Piedra Chang’e de Magnesio’ y la ‘Piedra Chang’e de Cerio’, aprobadas por la Asociación Mineralógica Internacional. La ‘Piedra Chang’e de Magnesio’ presenta cristales de tamaño microscópico, de aproximadamente 2 a 30 micras —una micra es la millonésima parte de un metro—, y se encontró en fragmentos de roca basalto de muestras extraídas mediante perforación.

Por su parte, la ‘Piedra Chang’e de Cerio’ apareció tanto en las muestras lunares de la Chang’e-5 como en un meteorito de origen lunar que cayó en territorio chino. Sus cristales, de entre 3 y 15 micras, se localizan en los bordes de otros minerales lunares.

Ambas piedras pertenecen al grupo de los fosfatos de tierras raras, con estructuras cristalinas exquisitas y únicas que no tienen correspondencia exacta en la Tierra. Los nuevos minerales se encuadran, junto con la anterior ‘Piedra Chang’e’ —descubierta por los científicos chinos en 2022—, en el grupo de la merrillita, una familia de fosfatos comunes en muestras lunares, marcianas y de asteroides. Sin embargo, su composición y distribución varían notablemente en los diferentes cuerpos celestes.

Según los científicos, estos hallazgos ofrecen nuevas claves para comprender la composición material de la Luna, su evolución geológica y el origen del satélite natural de la Tierra.