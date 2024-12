Festival de Cine en Cuba: el reto de vender un filme en plataformas

El Panel: Cómo vender tu película a las plataformas de streaming tuvo lugar este viernes en el Hotel Nacional, de esta capital, sede principal del XLV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

La cita estuvo a cargo del vicepresidente de contenidos para Latinoamérica de Netflix, Francisco Ramos Quiñones, quien se refirió a temas claves como las oportunidades que las plataformas de streaming han traído para los creadores de América Latina.

Ramos Quiñones explicó cómo estas herramientas están transformando actualmente los procesos detrás de la producción de la literatura latinoamericana en la pantalla.

Estos elementos se han vuelto cada vez más diversos en los escenarios internacionales; el papel de Netflix en ese cambio en los últimos años y el acceso a las audiencias ha sido fundamental, remarcó el realizador.

Me parece muy bueno lo logrado por Netflix en particular y el streaming en general, pero debe era más democrático de alguna manera el acceso a esos productos, de tal manera que todo el mundo tenga la posibilidad de ver las realizaciones y no solo sea el acceso en el país de cada cual, señaló.

Ramos Quiñones hizo referencia a centrar nuestras miradas, echarle un vistazo a materiales de otros países y

complejizar la forma en que se vinculan el audiovisual con el cine y con la televisión universal.

La televisión es especialmente diversa en cuanto a habitantes latinoamericanos, por ello es muy importante que tengan el acceso al relato especifico, por ejemplo, mexicano, y llegar primero a cada producto de su nación, destacó.

Antes de llegar a Netflix sumo mi experiencia anterior como productor; a la hora que construyo vínculos y relaciones de mutua colaboración y de apuesta por los cineastas, los productores, guionistas o directores los entiendo, por lo menos entiendo qué es lo que quieren contar, expresó.

Creo más importante comprender que al final los que cuentan son ellos no nosotros; de alguna manera somos quienes le entregamos la confianza a los cineastas en general; me parece que habiendo estado yo del otro lado de alguna manera ahora los entiendo, apuntó.

También fui productor y prefiero la claridad de lo que puedo lograr, aclaró Ramos Quiñones.

El realizador hizo alusión a esas grandes apuestas de Netflix y de los cineastas, y precisó que se enfocan en los grandes y pequeños equipos a su disposicion para cada género; guionistas, directores, productores, «una familia en su conjunto».

Sobre la proyección aquí en primicia mundial de la monumental creación de la literatura universal «Cien años de soledad» la considera como una obra de legado y de amor hacia su país.

Se trata de una herencia literaria, tanto para la industria como en la cultura colombiana; una obra importante de largo recorrido, no un recorrido de lunes a martes, sino completo, aseveró.

El estreno mundial de «Cien años de soledad» será en Bogotá el 9 de diciembre y llegará a Netflix el 11 del mismo mes, puntualizó.

La proyección este viernes es como las que hemos hecho en los últimos dos meses en varias ciudades, como Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Barcelona, además de París, Londres, Bruselas, Varsovia y Los Ángeles, concluyó Ramos Quiñones.