Promueven Festival de Cine Screen Cuba por celebrarse en Reino Unido

La embajada de Cuba en el Reino Unido difundió la próxima celebración del Festival de Cine Screen Cuba: Films to Change the World, previsto del 16 al 29 de marzo, en Londres y otras ciudades.

Este evento único, en su segunda edición, ofrece una excepcional selección de películas cubanas que rara vez se proyectan aquí, incluyendo largometrajes, cortometrajes y documentales innovadores, con el objetivo de destacar la rica tradición cinematográfica de Cuba y su contribución a la cultura global.

Según nota de la sede diplomática, Screen Cuba contará con la participación de dos destacadas invitadas desde La Habana: Gladys González, vicepresidenta del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), y Silvia Padrón Durán, directora del centro cultural La Manigua y guardiana del archivo del icónico animador cubano Juan Padrón.

Ambas especialistas estarán disponibles para entrevistas y sesiones de interacción con el público.

Entre las proyecciones destacadas del festival se encuentran: Memorias del subdesarrollo (1968), la obra más reconocida de Gutiérrez Alea; Clandestinos (1987), de Fernando Pérez, sobre la lucha clandestina de los años 50.; y Retrato de Teresa (1979), de Pastor Vega, que aborda la emancipación femenina tras la Revolución.

También figuran The People of the Documentary (2022), de Inti Herrera, sobre los vínculos artísticos entre Cuba y Estados Unidos, además de una selección de cortometrajes del documentalista revolucionario Santiago Álvarez y una trilogía restaurada de Sara Gómez.

El festival permitirá recaudar fondos para apoyar la restauración de películas clásicas cubanas a través de un fondo especial creado para mitigar los efectos del bloqueo estadounidense sobre la industria cinematográfica cubana, de acuerdo con la nota de la embajada cubana en Londres.