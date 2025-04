Colombia pide a los reguetoneros de ‘+57’ que no hagan canciones que afecten los derechos de los niños

(Foto: El cantante colombiano J Balvin, en una fotografía de archivo. EFE/STR)

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, exhortó a Karol G, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro, Ovy on the Drums, DFZM y Keityn, autores de ‘+57’, a no hacer canciones que trasgredan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes.

La canción se publicó en noviembre pasado y causó polémica por versos que hacen apología de la sexualización de menores, así como críticas a los artistas porque desconocen la realidad de Medellín, de donde son oriundos, y donde hay cifras de explotación sexual infantil muy altas.

El alto tribunal pidió a los artistas que «eviten difundir o publicar composiciones musicales que transgredan los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes».

Polémica en Colombia por ‘+57’

La decisión la tomó al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) interpuesta por los ciudadanos Ramit Osorio Peña y Daniel Eduardo De Castro Marriaga.

Con este recurso, los demandantes buscaban «obtener la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trato digno, los derechos superiores de los menores y libre desarrollo de la personalidad» de los niños, niñas y adolescentes que, consideran, fueron vulnerados por los artistas con la canción.

El tema musical ‘+57’ (…) de cuya letra se desprende, a su parecer, una serie de ‘tratos, peyorativos, denigrantes, crueles e inhumanos en contra de los niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional, fomentando con esto la violencia de género, la sexualización de menores de edad y más si se analiza el entorno social donde se realizó el lanzamiento de la canción’», señaló el Consejo de Estado al citar el argumento de los demandantes.

La controversia en Colombia empezó con la publicación de una reseña de la revista Rolling Stone en Español, que alertó que «el aspecto más preocupante de ‘+57’ es su letra».

El verso que generó críticas

«En un momento Feid y Maluma cantan: ‘una mamacita desde los fourteen/Entra a la disco y se siente ki/Mami, estos shots yo me los doy por ti». señaló la revista.

Medellín se ha convertido en los últimos años noticia por los casos de turismo sexual con menores de edad, una realidad cada vez más se siente en esa ciudad, capital del departamento de Antioquia, que se ha vuelto atractiva para visitantes que van en la búsqueda de sexo y drogas.

Según el Observatorio de Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) de la ONG Valientes, en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos relacionados a la explotación sexual de menores de edad en Medellín.

Si bien el Consejo de Estado exhortó a que no hagan canciones que afecten los derechos de los menores, el alto tribunal negó «el amparo de los derechos fundamentales invocados» por los demandantes.