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Concluye en Cuba la V edición del Coloquio Internacional Patria

PorPrensa Latina

Abr 18, 2026 #Coloquio Patria, #Cuba, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

La V edición del Coloquio Internacional Patria concluyó este sábado en La Habana después de tres jornadas de análisis sobre buenas prácticas comunicacionales e informativas.

El acto, presidido por el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, cerró días intensos de pensamiento, debate y construcción colectiva.

«Reafirmamos el carácter político, histórico y estratégico de este encuentro que rinde homenaje a la victoria de Girón y al líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro Ruz», expresó Rosa Miriam Elizalde, organizadora del evento.

«Condenamos el uso de arquitecturas algorítmicas, bloqueos, campañas de guerra psicológica y restricciones informativas y estrategias informativas de dominación», agregó.

«Lo que comenzó hace unos años como un espacio comunicativo pequeño se ha convertido hoy en una referencia para los que vemos en la comunicación un campo de batalla de resistencia política», acotó Yuniaski Crespo, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, en las palabras de clausura.

Durante tres días La Habana se convirtió en un punto de encuentro para los que luchan contra la manipulación mediática y la colonización simbólica.

Patria reafirma la necesidad de articular una voz propia del sur global que sea soberana, crítica y organizada. Hoy se consolida una plataforma, una red y una agenda de trabajo que trasciende estas tres jornadas.

Por Prensa Latina

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