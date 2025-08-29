Perlavisión

Comisión de Seguridad Vial llama a precaución por inicio del curso escolar

La entidad instó a moderar la velocidad y mantener la atención durante la conducción, sobre todo en zonas cercanas a centros de enseñanza y cruces peatonales. /Foto: Tomada del Minint

A extremar la precaución en la vía llamó hoy la Comisión Nacional de Seguridad Vial ante el inicio del curso escolar 2025-2026, previsto para el próximo lunes primero de septiembre.

La entidad instó en especial a los conductores de vehículos, a moderar la velocidad y mantener la atención durante la conducción, sobre todo en zonas cercanas a centros de enseñanza y cruces peatonales, así como a respetar las orientaciones de los agentes del orden.

También recomendó a padres y familiares responsables de menores utilizar correctamente las aceras, cruzar por pasos establecidos, evitar distracciones y mantener una conducta adecuada como peatones o pasajeros.

Precisa la Comisión que los acompañantes deben hacer uso del casco y el cinturón de seguridad, no distraer al conductor y prestar atención al abordar o descender de un vehículo.

Señaló que estas acciones resultan necesarias para garantizar la seguridad de miles de estudiantes, profesores, trabajadores y familiares que se desplazarán por la red vial del país en la jornada inicial del curso.

El órgano reiteró el llamado a sostener una conducta responsable y a cumplir las medidas establecidas para reducir riesgos de accidentes durante este periodo de alta movilidad.

