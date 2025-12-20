Perlavisión

Compañía Cumplesueños Cienfuegos de gira por los barrios con diversas opciones para los niños (+📹 Video)

Dic 20, 2025 #Cienfuegos, #Cultura, #Cumplesueños, #espectáculos

Jóvenes artistas de la compañía Cumplesueños Cienfuegos despiden el año con una labor comunitaria para el deleite de los más pequeños de la casa.

Ana Magda Moreno Martínez, subdirectora de la agrupación, refiere que debido a la situación actual con las afectaciones eléctricas, movilidad con el transporte y arbovirosis, decidieron suspender la peña habitual de los viernes en el Cubanísmo Patio de Artex y trasladarse a los barrios, «poder estar en contacto con esos niños directamente y convocar, por supuesto, a los padres que también se involucran, a todos los vecinos».

«Ha sido una experiencia realmente maravillosa», expresa.

Animación con payasos y otras opciones para los infantes encuentran los espectadores que disfrutan de la compañía. Yordan Carrazana Cabrera, productor de Cumplesueños Cienfuegos, reafirma el impacto del intercambio en las comunidades.

«Se trata de olvidarnos al menos por un momento de las dificultades y sonreír con esa magia tanto caracteriza a nuestra compañía.
Son muchos los padres que se acercan a nosotros luego de estas presentaciones, haciéndonos saber que a los pequeños les ha gustado este contacto directo e incluso nos comentan que quisieran tener o poder asistir a más eventos como estos».

«Esta gira por los barrios de Cienfuegos nace únicamente del amor y del compromiso con nuestra infancia». afirma Carrazana Cabrera.

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

