Con hat-trick, Cerdeira encumbra a Cienfuegos en grupo B del Fútbol

Incombustible el "Coco" Cerdeira a sus casi 38 años. /Foto: Carlos E. Chaviano (Archivo)

La Habana vs Pinar del Río y Santiago de Cuba – Guantánamo también saldaron con abultados marcadores sus respectivos partidos de la segunda fecha del Torneo Apertura

Sufriendo en su primera presentación como locales, los Marineros de Cienfuegos debieron remontar un 2-1 adverso en el «Luis Pérez Lozano» de Bonneval, ello gracias a hat-trick del incombustible Reinier Cerdeira que encumbró a los actuales campeones de Cuba al liderato absoluto en el grupo B.

De espaldas a sus casi 38 años, de los cuales cerca de 20 ha vivido entre fintas, gambetas y goles, el «Coco» Cerdeira anotaba en puerta yumurina apenas a los cuatro minutos de este segundo choque del calendario en su fase de Apertura.

Sin embargo, tres minutos más tarde la visita empataba por mediación de Kelvin Castellanos, líder goleador de la justa doméstica, con cinco balones anidados en redes contrarias.

Faltando ocho para el intermedio, Yosniel Riscabal le dio ventaja a los de la Atenas de Cuba. Y con zozobra en la banca local y en la grada consumieron los actuales titulares su descanso.

Pero ya en el complementario Cerdeira firmaría su hat-trick con otros dos tantos: de penal al 54′ y otro un minuto después con los que aseguraría los tres puntos para la nave, que llegó a seis unidades y reclamó el liderato en solitario del apartado tras el empate a un gol entre Villa Clara y Mayabeque.

Estado del grupo: Cienfuegos (6 puntos), Matanzas (3), Villa Clara (1) y Mayabeque (1).

Goleada en La Polar

Entretando, los Leones de la capital del país dejaron sin opciones a Pinar del Río en el estadio La Polar, con el triunfo 3-0, en un choque que comenzó sin claridad, con más roce que ideas de ambas partes.

Ello hasta que los locales encontraron la debilidad táctica: no había enlaces entre la defensa y el ataque pinareño.

Recuperaban arriba los azules y se movían con rapidez hacia la puerta pinareña, en provecho su defensa lenta y mal parada, solo el capitán de los verdes, el central Juan Carlos Puentes, entendía cómo parar el vendaval que los azotaba. Pero desafortunadamente un desvío del balón en su anatomía, tras el disparo de José Luis Rodríguez, provocó que traspasara el arco al 25′ para inaugurar el marcador.

A dos minutos del primer gol, Daniel Marín aprovechó la enésima descolgada por la banda derecha y puso el 2-0 en esos instantes de zozobra para los pinareños.

La Habana no dejó de insistir, y cuando el principal casi terminaba el primer período, Rodríguez recibió el premio a su buen juego y concretó otro gol con el que celebró feliz la justicia y la goleada.

Primera victoria de La Habana, y el primer descalabro de Pinar del Río, que no jugó en la primera fecha y ahora resulta el único equipo del grupo A que no tiene puntos, pues La Isla empató 1-1 en casa ante Artemisa cuando Dariel Torres cobró impecable un penal al 58′ y remontó el gol que ya había “puesto” Lázaro Noel Ramos (8′).

La Habana suma cuatro puntos), dos más que Artemisa y tres sobre La Isla.

Los grupos del Centro-Oriente

En la llave C llegó la primera victoria de Las Tunas, en casa y a costa de Ciego de Ávila con goles de José Pérez (53′) y Darío Pons (75′), por los Tiburones ponía el de la honra el polivalente Asmel Núñez (80′) para el 2-1 final.

Un gol del espirituano Carlos Manuel González en el descuento privó dramáticamente a los Miuras de Camagüey de llevarse la victoria como visitantes en el terreno de La Formadora. Con ello se apagó la euforia de la ventaja conseguida justo el minuto 90′ con el gol de Keiler James que parecía significaba el segundo triunfo.

Estado del grupo: Camagüey (4 puntos), Las Tunas (3), Ciego de Ávila (3) y Sancti Spíritus (1).

El D transcurrió con una goleada a domicilio de Santiago de Cuba sobre Holguín. Rigual Herrera, Pedro Brayan Ortiz, y Brayan Pérez (dos veces) marcaron hasta conseguir el 0-4 que les da a los Diablos Rojos sus primeras rayas.

Sin embargo, Guantánamo mantuvo el liderato con otra victoria abultada, esta vez de 3-0 sobre Granma con gol de Juan Carlos Hernández (21′) y doblete de Randy Valier (65′ y 69′).

Estado del grupo: Guantánamo (6 puntos), Santiago de Cuba (3), Granma (1) y Holguín (1).

La fecha tres

El próximo sábado 22 se cumplirá la tercera fecha de Apertura, que comprende los siguientes enfrentamientos: Grupo A: Pinar del Río vs. Artemisa e Isla de la Juventud vs. La Habana. Por el grupo B: Cienfuegos vs. Mayabeque y Matanzas vs. Villa Clara, y en el C: Camagüey vs Ciego de Ávila y Sancti Spíritus vs. Las Tunas. El programa cierra con el pareo Santiago de Cuba vs. Granma y Holguín vs. Guantánamo por el grupo D. (Con información de Raúl Hernández Lima, de Jit Deportes)