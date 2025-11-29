Concluye curso internacional sobre monitoreo ambiental en Cuba

Coordinado por el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC), concluyó en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, un curso internacional sobre Técnicas de Muestreo, Análisis y Aseguramiento de la Calidad para el Monitoreo de Mercurio en el Medio Ambiente Cubano.

De acuerdo con fuentes de esa institución de la ciencia cubana, la última acción del encuentro consistió en un ejercicio práctico de campo para el muestreo de suelos, que permitió aplicar los protocolos discutidos y garantizar la calidad y trazabilidad de los datos.

Subrayó el hecho de que ese espacio de formación consolida la cooperación científica y técnica entre instituciones nacionales e internacionales, y refuerza las capacidades de Cuba para cumplir con los compromisos de la Convención de Minamata sobre el Mercurio y de su proyecto Fortalecimiento del marco nacional de gestión para su implementación, conocido por las siglas MERGE.

Contribuye a mejorar las prácticas de muestreo, análisis y aseguramiento de la calidad en matrices ambientales claves, entre ellos suelos, organismos marinos y biomonitores, y brinda soporte técnico esencial para la materialización de los compromisos cubanos, dijo la Máster en ciencia Yoelvis Bolaños Álvarez, jefe del proyecto, al referirse su capacidad operativa.

La participación cubana estuvo representada por especialistas de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) y del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, y sobresalieron las intervenciones de los doctores Juan Alberto Ribalta Quesada y Mayra Morales Pérez, ambos de esa casa de altos estudios, quienes aportaron conocimientos sobre química analítica y monitoreo de contaminantes del aire en Cuba.

En forma virtual, enriqueció el programa con valiosas experiencias su colega Yasser Morera Gómez, desde la Universidad de Navarra (España), que compartió resultados sobre biomonitoreo atmosférico de mercurio en Cuba.

También Karina Miglioranza, de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), ofreció una visión global sobre los retos y avances del monitoreo de mercurio.

MERGE es financiado por el Programa Específico Internacional (SIP por sus siglas en ingles) de la Convención de Minamata, un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropogénicas de mercurio y compuestos, que comenzó su aplicación el 10 de octubre de 2013 en Kumamoto, Japón, y la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías Avanzadas (AENTA).