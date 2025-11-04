Discográfica de Cuba Bis Music convoca a concurso de creación musical

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 75

La Casa Discográfica cubana Bis Music convoca al I Concurso de Proyectos Discográficos, dirigido a músicos profesionales registrados en agencias o centros de comercialización de la música y jóvenes pertenecientes a la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Según la convocatoria, cada unidad artística podrá presentar un proyecto que fundamente objetivos, géneros que se abordan, formato a utilizar, temas, autores incluidos en la propuesta y un currículo con su trayectoria artística.

El proyecto debe incluir al menos dos temas de los que se proponen. Las grabaciones pueden ser registros “en vivo” realizados con equipamiento en casa, solo a manera de muestra.

Las propuestas deben entregarse en la sede de Bis Music, ubicada en Calle 21 No. 459 e/ E y F, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, y el plazo de admisión cierra el próximo 1 de diciembre.

Un jurado convocado por Bis Music evaluará los proyectos presentados y elegirá al ganador, cuyo premio consiste en la materialización del disco en 2026 y su promoción y distribución a través de este sello discográfico.

El concurso se realizará en el marco del BIS MUSIC FEST “Locos por la Música”, en diciembre próximo, y el veredicto del tribunal se conocerá en la inauguración del evento.