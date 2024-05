Cienfuegos logró superar el resultado que obtuvo el pasado año en los concursos nacionales de conocimientos correspondiente a la educación Secundaria Básica. En buena lid los competidores locales ubicaron a la provincia en el tercer puesto a nivel de país.

La pasión por la física motiva a profundizar en esa materia a Eduardo Enrique Espinosa Cortellán, estudiante de noveno grado de la secunadaria básica “Frank País García”. Entre las satisfacciones más recientes que le proporcionó el estudio de tales conocimientos a Eduardo, fue la obtención de la medalla de oro recientemente en el concurso nacional de la disciplina, pero además logró lauros en otras dos asignaturas, por lo que actualmente es triple medallista en estas lides.

También para Virgen Lorena Herrera Martín el reto de triunfar nuevamente y medir sus saberes en un certamen de biología a nivel de país, es la evidencia de un trabajo sostenido a diferentes instancias por el sector de la educación en la provincia.

Explicó Eduardo que desde era pequeño le interesaba comenzar a recibir las clases de Física, historia me apasiona aunque un poco menos que las asignaturas de ciencia, pero le sé. Y la Matemática me encanta porque además tengo `profesores excelentes, aseveró el estudiante.

Por su parte Virgen Lorena que es resultado de una excelente educación inclusiva por ser una alumna con discapacidad de tipo sensorial, al tener un diagnóstico de baja visión, manifestó que logró tener el libro provisional de Biología donde aparecen lecciones muy distintas al tradicional de la clase. Además me preparo con la profe Zoyla y la metodóloga de la asignatura acerca del contenido. He utilizado videos de Youtube así como otros libros que tengo en casa de la carrera de Medicina sobre todo de Anatomía, Fisiología y Patología Humana.

Una buena parte de los competidores locales que resultaron medallistas son educandos de la Secundaria Básica Frank País García, un centro que ratifica su vanguardia en estos eventos.

Expresó Ana Patricia Truffin Gómez , estudiante de octavo grado que está muy agradecida por eso pues le ha permitido conocer contenidos que antes no se había planteado , que antes no me había preguntado .La doble medallista en los recientes concursos nacionales alegó que los conocimientos incorporados le dan respuesta hoy a muchas interrogantes que tenía, lo que además le permite crecer como persona y de cierta manera sentirme orgullosa de lo que he podido lograr y me demostró lo que soy capaz de obtener con mis esfuerzos.

La Licenciada Mildrey Soto Molina, directora de la secundaria básica “Frank País García” significó que el centro acopió un total de siete medallas en las asignaturas de Historia, Física, Español- Literatura y Biología un resultado que tiene mucho que ver con el respaldo de los metodólogos que realizan desempeñan un rol fundamental en los entrenamientos a los profesores.

Unas 33 preseas obtuvo la provincia este año y fue el municipio cabecera el de mejores resultados destacándose además los de la secundaria básica Frank País García los planteles educativos Hermanos Mederos, y Luis Pérez Lozano y Rafael Espinosa. En esa escuela estudia Rachely Tobar Vega que cursa el noveno grado y fue medallista de Español- Literatura.

¨Me gusta mucho escribir, es que me apasiona la literatura¨ dijo en su entrevista la adolescente, la cual mencionó a su profesora Iraida Rondón, una persona que la incentiva mucho por el estudio y la profundización en temas de la asignatura.

Otros ganadores fueron Carla Barbára Pantanella y Logan Adrián Pérez Sánchez ambos de la secundaria básica¨ Hermanos Mederos¨ los que igualmente coincidieron en la vasta preparación recibida para afrontar los exámenes.

Nuevos éxitos para amantes de la Física y otras ciencias aplicadas como la Matemática, Química, Biología como Eduardo Espinosa Cortellán también para quienes superan retos personales como Virgen Lorena Herrera Martín, en esa búsqueda de saberes que premian los concursos nacionales de conocimientos y la vida.