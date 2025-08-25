Perlavisión

Conductor atropella a nueve personas en La Habana

Ago 25, 2025 #atropello, #Cuba
Nota del Ministerio del Interior

Alrededor de las 2:30 horas de este lunes un individuo conduciendo un auto durante su trayecto por los municipios Centro Habana y Habana Vieja, en diferentes lugares, atropelló en la vía pública a un total de nueve personas.

‎El autor, un ciudadano extranjero residente en el país, fue detenido por fuerzas del orden público y se encuentra bajo proceso investigativo, y se trabaja para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho.

‎Como consecuencia de las lesiones recibidas, una mujer de 35 años resultó fallecida y los ocho heridos reciben atención médica en el sistema de salud de la capital.

‎Se ampliará esta información preliminar.

‎Ministerio del Interior

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

